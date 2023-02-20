Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Китаю наиболее выгоден сценарий, в котором Россия будет ослаблена.

К теме Си Цзиньпин выступит с речью 24 февраля: цель – отмежеваться от России

Что предполагает "мирный план" Китая

Рейтерович отметил, что вряд ли мирный план Си Цзиньпиня будет совпадать с 10 пунктами, которые предлагает Украина. В первую очередь план будет содержать общие фразы о территориальной целостности.

"Это будут общие фразы, которые Китай неоднократно озвучивал в ООН и на других площадках, о необходимости прекращения войны, мирных переговоров. Скорее всего, соблюдение территориальной целостности, поскольку этот вопрос крайне важен и для Китая", – считает он.

Политолог предположил, что в плане также прозвучат слова о строительстве новой архитектуры международной безопасности и международных отношений с учетом интересов разных сторон.

Может быть такое, что этот план будет касаться не столько Украины, столько будет определенным сигналом для США, что Китай выходит на глобальную арену и начнет больше внимания уделять тому, что происходит в Европе и на границах с НАТО,

– сказал Рейтерович.

По мнению Игоря Рейтеровича, "мирный план" Си Цзиньпиня не будет предусматривать конкретных мер по прекращению войны. Также он отметил, что в России сейчас радуются и думают, что Китай находится на их стороне. Однако Си Цзиньпинь отстаивает исключительно собственные интересы.

"Радость преждевременна, потому что Китай преследует свои интересы. Эти интересы в значительной степени расходятся с видением России по одному ключевому пункту, что война является средством решения проблем. Видение Китая в большей степени совпадает с видением США и других стран-партнеров, поддерживающих Украину", – добавил политолог.

Рейтерович о "мирном плане" Китая: смотрите видео

Китаю не нужна сильная Россия

Рейтерович отметил, что для Китая наиболее приемлем сценарий, в котором Россия будет существенно ослаблена. Си Цзиньпинь поддерживает Владимира Путина, потому что сейчас Китай не готов вернуть утраченные отошедшие к России территории.

Сильная Россия Китаю не нужна. Сейчас они политически поддерживают Россию и непосредственно Путина не потому, что они собираются вместе выступать против коллективного Запада, а потому, что Китай еще считает себя не готовым к тотальному доминированию в определенном регионе,

– отметил он.

Политолог припомнил выступление Си Цзиньпиня на последнем съезде партии, где он прямо заявил, что будущее Китай видит исключительно в плане двух стран: США и Китая.

"Все остальные могут быть либо союзниками, либо в случае Китая более характерны сателлитами. Для России определена роль сателлита, поскольку Китай пока не видит возможности вернуть свои территории, которые были оккупированы еще московским царством, а затем российской империей", – говорит Рейтерович.

Игорь Рейтерович добавил, что как только Китай поймет, что уже готов к следующему шагу, все стратегические отношения с Россией завершатся. По его словам, Китай не может допустить нарушения территориальной целостности Украины, потому что и сам находится в уязвимом положении.

"Допустить прецедент, что Россия захватывает какую-то часть территории, для Китая – это открыть ящик Пандоры. Им нужно решить сначала свои внутренние вопросы с Тайванем, а потом они смогут говорить о переделе других стран. Но понятно, что для Китая такой страной будет Россия" , – заметил он.

Позиция Китая по поводу войны в Украине: последние новости