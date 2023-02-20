Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист из США Андрей Пионтковский. По его словам, США предупредили Китай о серьезных последствиях в случае поставки китайского оружия в Россию.

Читайте также Кулеба встретился главой МИД Китая: о чем говорили дипломаты

В чем состоит "мирный план"

Андрей Пионтковский считает, что Китай может предложить неприемлемый для Украины план, где Россия выводит свои войска с оккупированных территорий, но Украина обязуется не вступать в НАТО и закрепить нейтральный статус.

Публицист аргументировал это предположение тем, что глава МИД Китая Ван И ранее заявлял, что их "мирный план" будет базироваться на уважении территориальной целостности стран и "учёте законных интересов безопасности государств".

Российский публицист спрогнозировал реакцию Украины на мирный план от Китая: смотрите видео

Последнее может быть отголоском российского пропагандистского нарратива о якобы угрозе их безопасности со стороны НАТО. Публицист твердо уверен, что Украина не согласится на эти условия.

Украина не отдаст ни одной части своей территории, а тем более она не отдаст своей независимости, потому что это условие нейтральности – это выполнение российской программы по отказу Украине в суверенитете, так называемой, "финляндизации Украины",

– подчеркнул Пионтковский.

Несмотря на абсурдность такого плана, Андрей Пионтковский уверен, что все-таки есть положительный момент в нем. Он считает, что этот план очень сильно повлияет на ближайшее окружение Путина, потому что если Китай будет говорить о необходимости целостности Украины, то у Путина действительно плохие дела, поэтому его окружение решит, что нужно от него отмежеваться.

Китай и США как "сиамские близнецы"

Российский публицист отметил, что США и Китай тесно связаны между собой экономически, а потому в случае если Китай начнет передавать России оружие, США могут разорвать эти связи, что полностью разрушит экономику Китая.

"Китай и США настолько экономически связаны, это как сиамские близнецы и, если бы Китай начал передавать оружие, американцы могли бы пойти, они об этом предупредили, на разрыв экономических связей", – сказал Пионтковский.

В чем выгода для Китая?

По мнению Пионтковского, Китаю выгодно сотрудничество с Россией, потому что сейчас получает энергоносители по сниженным ценам после того, как ЕС установил эмбарго и закрыл свои рынки. Также публицист отметил, что Китай доминирует экономически на Дальнем Востоке России и в Сибири, а саму страну-террористку превратил в своего вассала, который полностью зависит от Китая.

Как реагирует Китай на войну России против Украины