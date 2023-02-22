Про це 24 Каналу розповів член правління Української асоціації китаєзнавців, журналіст-міжнародник Олексій Коваль. На його думку, сильна Росія була б вигідна Китаю, якби вона не йшла шляхом розв'язання війни, а шляхом зміцнення економіки.
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Якби Путін зміцнював російську економіку, яка займає лише 3% від загального товарообігу Китаю з іншим світом, то Китаю було б вигідно співпрацювати з такою Росією. Але Росія жодним чином такого не дає,
– зазначив Коваль.
Китаю вигідно використовувати російські дешеві енергоносії. Але вони не можуть допустити, щоб Росія повністю розвалилася.
Чому Китай не підтримує розпад Росії
Як наголосив Коваль, в разі розпаду Росії Китай постане перед новими безпековими викликами. Адже вони мають досить довгий спільний кордон.
Тоді Китай постане перед вибором – анексувати чи впливати на території, які залишилися від Росії. Вони мають забезпечити певні заходи, щоб юрби голодних росіян не перетинали китайський кордон, якщо, умовно, там буде громадянська війна,
– зауважив Коваль.
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Також в разі розпаду Китай не зможе повністю впливати на всю Росію. А лише на прилеглі до нього місцеві регіони. Такий варіант також не влаштовує Пекін.
Політика Китаю щодо Росії
- Китай вже передав українській стороні ключові пункти своєї "мирної ініціативи" для України та Росії. Однак президент Володимир Зеленський наголосив, що для України в пріоритеті власна формула миру.
- Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук наголосив, що Китай, пропонуючи "мирний план", переслідує кілька цілей. Насамперед Пекіну абсолютно невигідна затяжна війна.
- Крім того, глава Китаю Сі Цзіньпін нібито в найближчі місяці планує відвідати Росію та зустрітися із Владіміром Путіним.