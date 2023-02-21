Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він нагадав – паралельно активізувалися розмови, що нібито Китай може почати постачати до Росії летальну зброю.

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На його думку, сумнівно, що Китай таки ризикне це робити. США та ЄС дуже жорстко відреагували на цю інформацію. А Пекін не буде "стріляти собі в ногу" та обвалювати власну економіку через санкції, які може запровадити Захід.

Навіщо Китай придумав "мирний план"

Як наголосив Рибачук, тут Китай переслідує кілька цілей. Насамперед Пекіну абсолютно невигідна затяжна війна. Через неї посилюють економічні проблеми, а в Китаї останнім часом багато з цим викликів.

Є виклики в економіці. Тому їм потрібно торгувати із Заходом. Але з іншого боку є ідеологія. На іншому боці Путін, який також хоче змінити порядок денний. Вони однаково ставляться до прав люди, верховенства права, свободи тощо. Але Китай намагається знайти своє місце не лише щодо Росії,

– вважає Рибачук.

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За його словами, зараз Китай намагається стати певним лідером в авторитарному світі. Не дарма вони нещодавно виступили в підтримку Ірану у його протистоянні із Заходом. Також сюди варто додати і "мирний план" щодо війни в Україні.

Це дозволить їм посилити можливості щодо впливу на інші держави та покращить позиції у можливих майбутніх переговорах зі США.

"Мирний план" від Китаю: коротко