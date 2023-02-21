Так у коментарі 24 Каналу заявив політолог, проректор Українського католицького університету, експерт-міжнародник Дмитро Шеренговський. За його словами, останнім часом було чути зростання складнощів між Китаєм та США. Мовляв, США звинувачує Китай щодо можливості постачання летального озброєння Росії.

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"І нелетального. Вже ніби низка медіа виходили з тими повідомленнями, з розвідками, що постачається таки. І тут питання, перш за все, "червоних ліній", – сказав він.

Напружені стосунки між Китаєм та США

Шеренговський переконаний, що є низки питань, зокрема, в економічному та дипломатичному просторі, де збільшується градус. І це дратує Китай.

"Інше питання з Тайванем підіймалося. Те, що китайці не виключають можливість збройного розв'язання питання", – розказав експерт-міжнародник.

Політолог переконаний, що особливо Китай дратує те, що його попереджують про відповідальність.

"Сполучені Штати, як і багато наших партнерів західних, чітко кажуть, що "якщо перейдете ці "червоні лінії" – будуть санкції й все", – зазначив він.

Через це, упевнений Дмитро Шеренговський, Китай активно "виступає", адже йому не подобається ця мова і тональність. Тому китайці і їздять з міжнародними візитами.

"То вони в Угорщину приїжджають і хвалять угорців за те, що вони "мудру політику" ведуть. То вони пробують робити турне по країнах так званого "глобального Півдня", – заявив він.

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"Мирний план" Китаю

Проректор Українського католицького університету зауважив, що до "мирного плану" для України та Росії, який має озвучити Китай, прикуто дуже багато уваги.

"Очевидно, що їхній план примирення України й Росії не буде втілений. Тому що, напевно, що наші українські інтереси будуть з нього випадати", – додав він.

Утім, Шеренговський вважає, що це буде досить вагомий документ, на який можуть звернути уваги багато нейтральних країн так званого "глобального Півдня", які ще не визначилися. Мовиться про африканські, частину азійських та латиноамериканських країн, які достатньо "радісно" співпрацюють з Китаєм і "співчувають" антизахідній і антиамериканській риториці.

"Це можливість впливати на ситуацію, навіть, через банальні голосування в Генасамблеї ООН. Нехай їхнє голосування є рекомендаційними, проте, це одна з точок формування позицій країн", – заявив він.

Поїздка головного дипломата до Москви

Політолог припустив, що Китай й надалі дотримується якомога більш нейтральної позиції.

Поїздка зараз – як мінімум, це є спроби узгодити позиції. Поки що ми не бачимо інформації про те, що вони перетнули ці "червоні лінії", але я думаю, що Китай буде пробувати,

– підсумував Дмитро Шеренговський.

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