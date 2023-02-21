Так в комментарии 24 Каналу заявил политолог, проректор Украинского католического университета, эксперт-международник Дмитрий Шеренговский. По его словам, в последнее время был ощутимым рост сложностей между Китаем и США. Мол, США обвиняет Китай касательно возможности поставки летального вооружения России.

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"И нелетального. Уже якобы ряд медиа выходили с теми сообщениями, с разведками, что все-таки поставляется. И здесь вопрос, прежде всего, "красных линий", – сказал он.

Напряженные отношения между Китаем и США

Шеренговский убежден, что есть ряд вопросов, в частности, в экономическом и дипломатическом пространстве, где нарастает градус. И это раздражает Китай.

"Другой вопрос с Тайванем поднимался. То, что китайцы не исключают возможность вооруженного решения вопроса", – рассказал эксперт-международник.

Политолог убежден, что Китай особенно раздражает то, что его предупреждают об ответственности.

"Соединенные Штаты, как и многие наши западные партнеры, четко говорят, что "если перейдете эти "красные линии" – будут санкции и все", – отметил он.

Поэтому, уверен Дмитрий Шеренговский, Китай активно "выступает", ведь ему не нравится этот язык и тональность. Поэтому китайцы и ездят с международными визитами.

"То они в Венгрию приезжают и хвалят венгров за то, что они "мудрую политику" ведут. То они пробуют делать турне по странам так называемого "глобального Юга", – заявил он.

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"Мирный план" Китая

Проректор Украинского католического университета отметил, что на "мирном плане" для Украины и России, который должен озвучить Китай, сосредоточено очень много внимания.

"Очевидно, что их "план примирения" Украины и России не будет воплощен. Потому что, наверняка, наши украинские интересы будут из него выпадать", – добавил он.

Впрочем, Шеренговский считает, что это будет достаточно весомый документ, на который могут обратить внимание многие еще не определившиеся нейтральные страны так называемого "глобального Юга". Речь идет об африканских, части азиатских и латиноамериканских странах, которые достаточно "радостно" сотрудничают с Китаем и "сочувствуют" антизападной и антиамериканской риторике.

"Это возможность влиять на ситуацию даже через банальные голосования в Генассамблее ООН. Пусть их голосование является рекомендательным, однако, это одна из точек формирования позиций стран", – заявил он.

Поездка главного дипломата в Москву

Политолог предположил, что Китай и дальше придерживается как можно более нейтральной позиции.

Поездка сейчас – как минимум, это попытки согласовать позиции. Пока мы не видим информации о том, что они пересекли эти "красные линии", но я думаю, что Китай будет пробовать,

– подытожил Дмитрий Шеренговский.

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