Об этом 24 Каналу рассказал политолог из Вашингтона, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана Рамис Юнус. Он подчеркнул, что для Китая военное сотрудничество с Россией невыгодно ни в одном аспекте.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно сообщил, что Китай серьезно размышляет о поставках военного летального оружия для России.
Юнус подчеркнул, что Китай раздумывает – не значит, что уже поставляет.
Пекин отлично понимает возможности американской разведки и возможности американцев в случае нарушения странами санкционной политики определенными странами. Китай отдает себе отчет, "если США захотят прижать его в экономическом плане, то они это сделают".
Сотрудничество с Россией не выгодно для Китая.
По словам политолога, американцы никогда не будут воевать с китайцами, потому что это невыгодно никому из них. Однако давить в экономической плоскости у Америки гораздо больше возможностей на Китай, чем у Китая на Америку.
25% мирового ВВП принадлежит Америке, 20% – Китаю, такие деньги скорее побуждают договариваться, чем враждовать, убежден Юнус.
То, что они думают, потому что кто-то в беседе сказал, и это услышала американская разведка – не повод говорить, что они это сделают. Это превентивные меры в дипломатии,
– добавил говорящий.
Юнус о возможном сотрудничестве России и Китая: смотреть видео
Доказательств сотрудничества нет
Ослабленная Россия после проигрыша гораздо выгоднее для Китая, заметил эксперт. Уже сейчас Китай покупает у России энергоресурсы за полцены. Хаос, в частности на границах с Россией как носителем ядерного оружия, Китаю невыгоден. Поэтому у Китая и США много общих тем для обсуждения, убежден Юнус.
Он отметил, что в течение последнего года такая информация о возможном сотрудничестве этих двух стран периодически появлялась, но до сих пор нет никакого доказательства.
Если Китай не помогал России в начале войны, когда она была в выигрышной позиции, то теперь он вряд ли это будет делать. Более того, визит Джозефа Байдена в Киев стал демонстративной "пощечиной" России, и Китай все видит, подчеркнул Юнус.
Внешняя политика Китая по отношению к России
- Глава Китая Си Цзиньпин до 24 февраля планирует объявить "мирный план" по войне в Украине. Этот план не будет так касаться Украины, как станет сигналом для США, что Китай выходит на глобальную арену.
- 21 февраля к годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину выступит Си Цзиньпин, а в его речи будут прямые указания Путину.
- Политолог Олег Лесной отметил, что у Китая никогда не было союзников, потому что он сам себе союзник. Все остальные для него ресурсы. Китай сейчас не доволен тем, что Россия быстро не смогла выполнить то, что обещала, то есть победить в своей войне против Украины.