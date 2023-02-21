Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Лесной. Между прочим, 21 февраля к годовщине широкомасштабного вторжения России в Украину выступит Си Цзиньпин, а в его речи будут прямые указания Путину.

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Китай сам себе союзник

Лесной отметил, что у Китая никогда не было союзников, потому что он сам себе союзник. Все остальные для него ресурсы. Китай сейчас не доволен тем, что Россия быстро не смогла выполнить то, что обещала, то есть победить в своей войне против Украины.

Тогда бы у Китая были развязаны руки, потому что увидели тогда право сильного и отсутствие международного права. Это развязало бы руки по Тайваню и другим моментам для Китая. Китай сейчас пытается, как и некоторые страны, греть руки на нашей беде,

– заметил политолог.

Он добавил, что Украина сейчас на первом месте в мировой повестке дня. Китай хочет себе дивидендов. В частности, и в отношениях с США. В частности, Пекин должен был садиться за стол переговоров с Вашингтоном, но тут появились воздушные шары.

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Китай не винит Россию, но тихо винит Запад

По словам политолога, Китай видит себя миротворцем. Россия для Пекина не союзник, а инструмент решения своих вопросов. В частности, Китай не обвиняет Россию в войне. Однако тихо намекает, что Запад не дает Украине сесть за стол переговоров с Россией.

"Китайцы играют в свою игру, как и каждый миротворец. Сейчас у нас просто хит-парад миротворцев. Эрдоган хотел, но у него, к сожалению, произошла такая трагедия, которой ни одной стране не пожелаешь. И Берлускони, и Кисинджер, и теперь уже китайский лидер выступил с мирной инициативой", – подчеркнул Лесной.

Как он отметил, все равно будет реализован наш мирный план. Несмотря на все попытки Китая, Турции еще кого-то, мир примет украинский план мира и будет реализован.

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