Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний. Між іншим, 21 лютого до роковин широкомасштабного вторгнення Росії в Україну виступить Сі Цзіньпін, а в його промові будуть прямі вказівки Путіну.

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Китай сам собі союзник

Лісний зазначив, що в Китаю ніколи не було союзників, бо він сам собі союзник. Усе решта для нього ресурс. Китай нині не задоволений тим, що Росія швидко не змогла виконати те, що обіцяла, тобто, перемогти у своїй війні проти України.

Тоді б у Китаю були розв'язані руки, тому що побачили б тоді право сильного й відсутність міжнародного права. Це розв'язувало б руки щодо Тайваню й інших моментів для Китаю. Китай зараз намагається, як і деякі країни, гріти руки на нашій біді,

– зауважив політолог.

Він додав, що Україна нині на першому місці у світовому порядку денному. Китай хоче собі дивідендів. Зокрема, й у стосунках зі США. Зокрема, Пекін мав уже сідати за стіл перемовин з Вашингтоном, але тут з'явились повітряні кулі.

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Китай не звинувачує Росію, але тихо звинувачує Захід

За словами політолога, Китай бачить себе миротворцем. Росія для Пекіну не союзник, а інструмент для вирішення своїх питань. Зокрема, Китаю не звинувачує Росію у війні. Однак тихо натякає, що це Захід не дає Україні сісти за стіл перемовин з Росією.

"Китайці грають у свою гру, як і кожен миротворець. Нині в нас просто хіт-парад миротворців. Ердоган хотів, але в нього, на жаль, сталася така трагедія, якої жодній країні не побажаєш. І Берлусконі, і Кісинджер, і тепер уже китайський лідер виступив з мирною ініціативою", – наголосив Лісний.

Як він зазначив, усе одно реалізований буде наш мирний план. Попри всі намагання Китаю, Туреччини ще когось, світ прийме український план миру й він буде реалізований.

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