З чим пов'язані побоювання Китаю

Тільки так можна інтерпретувати останні кроки Китаю.

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По-перше, інформацію про можливість китайської військової допомоги Росії. Кажуть, що американці порушили це з Пекіном.

По-друге, бажання представити на роковини повномасштабного вторгнення російських військ в Україну "мирний план". Його елементи не важко передбачити.

Китай все більше залежить від Росії, особливо після переорієнтації потоків нафти та газу. Будь-який колапс в державі-агресорці стане для Китаю "головним болем" і, можливо, навіть шоком. Пекін буде "грати на нічию", причому частково відкрито. Головне, щоб його гра не збіглася з грою частини Заходу.

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