Поразки не змусять Росію припинити війну

Найбільша та наймасштабніша з можливих (стратегічного рівня) військова поразка ЗС Росії зовсім не гарантує нам припинення війни виключно на наших умовах. Ба більше, вона взагалі не гарантує припинення війни, як такої.

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У війні з Росією завжди треба мати на увазі ту особливість, що ніякі втрати та поразки самі по собі не примушують цю державу припиняти війну. Це така особливість цієї країни. Це не є чимось страшним, фатальним чи непереборним.

Іншими словами, навіть попри нечутливість до втрат й поразок, Росія не є "майже непереможною у війні". Це просто її особливість, як держави, не більше.

Однак, було б дуже недалекоглядно, ведучи війну з Росією, не враховувати цього фактора. Особливо, зважаючи на те, що похідним від цієї російської "нечутливості" є її здатність продукувати досить значну за своїми обсягами та масштабами військову силу.

Тому питання вибору та реалізації такої стратегії ведення війни з Росією, яка б найбільш ефективно враховувала цю її особливість, по суті, є питанням перемоги над нею.

Україна не може знищити все російське військо

Звісно, якщо ви Китай, або Індія, то маєте можливість "плюнути та розтерти" цю особливість Росії. У мобілізаційній гонитві та мобілізаційному напруженні ви все одно її переможете, навіть якщо вона майже "з посмішкою" переносить будь-які втрати та поразки. Ви її задавити просто "масою тіла".

Але, Україна не є ні Китаєм, ні Індією, ні навіть Пакистаном. У війні з такою країною як Росія потрібна стратегія, яка позбавили б Москву не тільки сенсу ведення війни, що майже неможливо, а й перш за все – можливості вести війну.

Зробити це щодо Росії справа не з простих. Адже в реальності Росія має:

військову силу, як інструмент ведення війни;

ресурси для ведення війни;

фінанси для ведення війни;

ВПК для продукування засобів ведення війни.

Україна, звичайно, може впливати на всі ці 4 передумови, які створюють "продуктивне поле" для ведення війни Росією. Але робити це вона може виключно за допомогою своїх союзників та партнерів.

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Ба більше, 3 останніх пункти потребують узгоджених зусиль багатьох країн, що також не робиться за один раз. А ось перша "передумова" є ключовою, як у сенсі термінів, так і щодо загального стратегічного значення для загального ведення війни. Адже, очевидно, якщо позбавити Росію головного інструменту ведення війни, тобто її армії, то вона буде вимушена припинити війну на тих умовах, які висуне противник.

У випадку України стратегія, яка передбачає виключно фізичне винищення російського війська за допомогою ведення бойових дій, є, м'яко кажучи, не дуже перспективною у плані шансів та можливості зрештою перемогти Росію.

Як Україні перемогти ворога

То що ж робити в таких умовах? Треба добитися кардинального та вирішального зниження бойових спроможностей російської армії. Тобто слід позбавити її можливості виконувати своє головне призначення – бути головним інструментом війни. Іншими словами розвалити російське військо. Тобто провернути той самий трюк, який з ним зробили у 1917 році.

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На мій погляд, це набагато важливіше та значуще для стратегічного рівня цієї війни, ніж навіть прорив до Азову або відбиття Криму. Якщо ви переламаєте руки й ноги своєму противнику, то він не зможе ходити і щось робити. На цьому бій закінчиться очевидною вашою перемогою.

Іншими словами, перемогти Росію в цій війні ми зможемо лише тоді, коли її збройні сили перетворяться з організованої військової сили в неорганізовану. Ворога треба не просто позбавити бажання воювати, а можливості воювати.