Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела "Української правди" у Повітряних силах. Ця ракета є потенційним носієм ядерного заряду.
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Вранці 21 листопада росіяни атакували Дніпро ракетами різних типів. Серед них, ймовірно, була вперше застосована міжконтинентальна балістична ракета "Рубеж".
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на джерела "Української правди" у Повітряних силах. Ця ракета є потенційним носієм ядерного заряду.
Дивіться також Звідти могли запустити міжконтинентальну ракету: де розташований Капустин Яр