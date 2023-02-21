Соответствующее заявление о том, что Китай рассматривай возможность передачи России вооружения, на днях сделал Госсекретарь США Энтони Блинкен. На это представитель МИД Китая Ван Вэньбинь ему очень остро ответил.

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В чем в Пекине обвинили Вашингтон

Собственно, по мнению китайского чиновника, именно США являются тем государством, которое поставляет другим вооружение. Поэтому и, очевидно, у Вашингтона "нет морального права" кого-то сдерживать в этом вопросе.

Сторона США, а не китайская, наладила постоянные поставки оружия на поле боя. У Вашингтона нет квалификации читать лекции Китая, и мы никогда не примем диктата или даже принудительного давления США на китайско-российские отношения,

– заявил он.

Кроме того, Ван Вэньбинь не без пафоса задал риторический вопрос относительно того, "кто же действительно призывает к диалогу и миру, а кто раздает ножи и поощряет к противостоянию".

Обратите внимание! Китай продолжает декларировать, что требует мира и способствует налаживанию диалога между странами для того, чтобы война в Украине закончилась. По словам высокопоставленных чиновников в Пекине, Китай в этом процессе хочет играть конструктивную роль.

Так кто же действительно способствует войне