Відповідну заяву про те, що Китай розглядай можливість передачі Росії озброєння, зробив днями Держсекретар США Ентоні Блінкен. На це представник МЗС Китаю Ван Веньбінь йому дуже гостро відповів.

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У чому в Пекіні звинуватили Вашингтон

Власне, на думку китайського високопосадовця, саме США є тією державою, яка постачає іншим озброєння. Тому, й, вочевидь, у Вашингтона "немає морального права" когось стримувати в цьому питанні.

Сторона США, а не китайська, налагодила постійний потік зброї на поле бою. Вашингтон не має кваліфікації читати лекції Китаю, і ми ніколи не приймемо диктату чи навіть примусового тиску США на китайсько-російські відносини,

– заявив він.

Окрім того, Ван Веньбінь не без пафосу поставив риторичне запитання стосовно того, "хто ж насправді закликає до діалогу та миру, а хто роздає ножі та заохочує до протистояння".

Зверніть увагу! Китай продовжує декларувати, що вимагає миру у світі та сприяє налагодження діалогу між країнами для того, аби війна в Україні закінчилась. За словами високопоставлених чиновників у Пекіні, Китай у цьому процесі хоче відігравати конструктивну роль.

То хто ж насправді сприяє війні