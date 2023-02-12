Однак за словами російського правозахисника та опозиційного політика Марка Фейгіна, не дивлячись на загрозливу риторику з боку США та Китаю, вони можуть домовитись щодо Тайваню, але ціною Росії. Про це він розповів 24 Каналу.

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Обмін жестами

Він зазначив, що останні події у взаємовідносинах США та Китаю виглядають, як обмін жестами.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань – це теж політичний жест. Вона більше не є спікером. А Китаю потрібно було щось показати, щоб не вважалось, що вони проковтнули її візит. Тому вони запустили той аеростат на територію США,

– припустив Фейгін.

Він нагадав, що після інциденту з повітряною кулею, держсекретар Ентоні Блінкен скасував свій візит до Пекіну. Але, на його думку, перемовини між країнами досить швидко відновляться.

Китай претендує на другу роль у світі

"Немає сумнівів в тому, Китай продовжить концентруватись на озброєнні та переозброєнні. Він вже є найпотужнішою державою з гігантською армією, він має усі необхідні види озброєння, вони багато з яких сам виготовляє. Навіть авіаносці, а це дуже складна продукція в виробництві", – зазначив правозахисник.

За його словами, Китай претендує на другу роль у світі, і має шанси її досягти. Не дарма Джо Байден під час свого виступу в Конгресі заявив, що США готові конкурувати з Китаєм, а не воювати. І все, що робить Пекін нагадує такий саме підхід.

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Росія буде змушена здати свої території

"Але Китай наполягає на отриманні свого – щоб йому віддали Тайвань. Я не вважаю, що США ніколи не віддасть Тайвань Китаю. Може бути, що його за певною угодою віддадуть на 50 чи 100 років, залишивши політичну систему, як це було з Гонконгом", – зауважив Фейгін.

На його думку, якщо не буде загострення, США може погодитись з ідеєю "одного Китаю". При цьому може бути визнана територіальна цілісність Китаю, зокрема Сполученими Штатами.

Але за це доведеться щось заплатити, а це означає – здати Москву. Проте Китай продовжить експлуатувати – східний Сибір, Далекий Схід, Байкал. Більше ніхто за Росію чіплятися не буде. Азійська Росія обов'язково відійде Китаю. Політично та юридично можливо поки що ні, а економічно – це однозначно,

– вважає опозиціонер.

Марк Фейгін наголосив, що Росія, яку душать санкції, буде змушена здати свої території для експлуатації Китаю. А китайці вміють експлуатувати. Іншого шляху майже немає – Китай домовиться з США ціною Росії.

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