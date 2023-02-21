Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он напомнил – параллельно активизировались разговоры, что якобы Китай может начать поставлять в Россию летальное оружие.
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По его мнению, сомнительно, что Китай таки рискнет это делать. США и ЕС очень жестко отреагировали на информацию. А Пекин не будет "стрелять себе в ногу" и обваливать собственную экономику из-за санкций, которые может ввести Запад.
Зачем Китай придумал "мирный план"
Как подчеркнул Рыбачук, Китай преследует несколько целей. Прежде Пекину абсолютно невыгодна затяжная война. Из-за нее усугубляются экономические проблемы, а в Китае в последнее время много с этим вызовов.
Есть вызовы в экономике. Потому им нужно торговать с Западом. Но с другой стороны есть идеология. На другой стороне Путин, который также хочет изменить повестку дня. Они одинаково относятся к правам человека, верховенства права, свободы и т.д. Но Китай пытается найти свое место не только в отношении России,
– считает Рыбачук.
Почему в Китае приготовили "мирный план" по войне в Украине: смотрите видео
По его словам, сейчас Китай пытается стать лидером в авторитарном мире. Не зря они недавно выступили в поддержку Ирана в его противостоянии с Западом. Также сюда следует добавить и "мирный план" по войне в Украине.
Это позволит им усилить возможность влиять на другие государства и улучшит позиции в возможных будущих переговорах с США.
"Мирный план" от Китая: коротко
- Министр иностранных дел Китая Ван на Мюнхенской конференции заявил, что война России против Украины не должна продолжаться. Ее нужно срочно завершать. Там подготовили "мирный план", который, якобы, должны представить 24 февраля.
- Пока детали предложения неизвестны. Однако Китай якобы настаивает на соблюдении целей и принципов Устава ООН. В частности – насчет суверенитета и территориальной целостности Украины. Впрочем, там есть также пророссийский нарратив насчет "законных интересов всех государств в сфере безопасности". Это касается "беспокойства" от Владимира Путина относительно безопасности России.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на инициативу Китая. Он не знает конкретных положений "мирного плана" Пекина. Но рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".