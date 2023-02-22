Однако Пекин вряд ли будет поставлять оккупантам летальное оружие. Об этом для 24 Канала рассказал политолог Андрей Вигиринский.

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"Если Китай обвиняет США в подогреве войны, когда те поставляют Украине оружие, то не должен поставлять оружие россиянам. Поэтому речь не о вооружении, а о другом миропорядке, который Китай считает более справедливым", – считает политолог.

Китай не хочет изолировать Россию

По мнению Вигиринского, Китай будет предлагать России то, что является базовыми принципами ООН. То есть самостоятельное голосование, суверенитет, конкуренцию, непризнание территориальных аннексий.

Думаю, что визит Си Цзиньпина в Россию будет иметь другой характер. Пропагандисты будут подавать его как союзнический, дружеский, но с другой стороны Россия для Китая является хорошим торговым партнером, позволяющим получать конкурентные преимущества в экономическом секторе, – сказал эксперт.

Он отметил, что Китай не повторяет механизм России, а использует мягкую силу. Вигининский считает, что Пекин будет предлагать мирный план.

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"Тенденции, связанные с мирным планом, свидетельствуют – у Китая нет экспансионистских настроений, связанных с использованием военной силы. Здесь не говорится об угрозах поставки вооружения, потому что это может быть вызовом для Соединенных Штатов. То есть инициатива становится контроверсионной", – рассказал Вигиринский.

Он уверен, что разговора о поставках оружия не будет во время визита Си Цзиньпина в Россию. Как напомнил Вигиринский, Владимир Зеленский четко очертил – не видит военного содействия России от Китая.

"Мне кажется, что все-таки надо акцентировать внимание на том, что Китай демонстрирует России. То есть он не пытается изолировать Россию и не хочет третьей мировой войны", – добавил эксперт.

Заявление Китая

Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин не будет поставлять России летальное оружие. Он обвинил НАТО во лжи и подчеркнул, что именно Альянс и США являются крупнейшими поставщиками оружия.

"Прекратите лгать Китай необоснованными спекуляциями по Украине, откажитесь от старого менталитета времен Холодной войны и прекратите разжигать конфронтацию. Соединенные Штаты и другие страны НАТО сейчас постоянно распространяют информацию о том, что Китай может предоставить оружие России, что является хитростью, которую использовали и раскрыли на начала украинского кризиса", – убеждает Ван Вэньбинь.