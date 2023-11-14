Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в понедельник, 13 ноября, пишет 24 Канал.
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Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставил России оружие в рамках войны против Украины,
– заявил Салливан.
Также он отметил, что эту оценку сделали на основе данных несколько дней назад (в первой половине ноября), добавив, что эту информацию еще проверят позже.
Возможны поставки оружия России со стороны Китая: в чем угроза для Украины и мира
- Американская разведка еще в апреле 2023 сообщила о том, что Китай одобрил предоставление России летального оружия. Между странами было подписано соглашение 23 февраля этого года.
- Политолог Тарас Загородний заявлял, что момент получения Россией китайского оружия станет сразу ощутимым для украинской стороны. Таким образом, уровень вероятности начала мировой войны увеличивается. Однако не стоит отвергать мнение о том, что все же Китай начал сотрудничество с Россией.
- По мнению политолога, Китай, конечно, хотел бы, чтобы Россия победила Украину, поскольку это открыло бы ему путь к оккупации Тайваня. Впрочем, неизвестно, решится ли китайская власть на такой риск сейчас.
- Позиция Китая по этому вопросу состоит в том, что Пекин не будет поставлять России летальное оружие. Спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь обвинил НАТО во лжи и подчеркнул, что именно Альянс и США являются крупнейшими поставщиками оружия.