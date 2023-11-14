Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс рассказал 24 Каналу, что Россия сама себя ставит в зависимость от Китая, когда отворачивается от Запада и переориентируется на Восток.

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Пекин сделал из Москвы своего вассала

В то же время, если Китай будет настаивать на том, что его не удовлетворяет война России против Украины, а также риторика Москвы даже о возможности использования ядерного оружия, то он может применить свои рычаги влияния.

Следует обратить внимание на то, что Россия минимизировала свои угрозы применить ядерное оружие. Ранее неоднократно появлялись утечки в СМИ, что Китай очень негативно относится даже к возможности использования ядерного оружия Россией. Это и касается возможностей провокации на Запорожской АЭС.

В значительной степени Китай как раз объяснял России, где пролегает опасная черта, которую не следует пересекать,

– объяснил главный консультант Национального института стратегических исследований.

Так же по поводу войны в Украине Си Цзиньпин будет разговаривать с Владимиром Путиным, мол, если он хочет остаться у власти, ему желательно покинуть территорию Украины и дальше говорить о компенсациях. В противном случае будет риск того, что эта война завершится сменой власти в России.

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Готова ли Россия к переговорам

"На самом деле Китаю не очень бы этого хотелось, исходя из тех отношений, которые у него есть с Россией. Ведь фактически Пекин сделал из Москвы своего вассала. А потому смена власти в Кремле может повлиять на отношения России с Китаем", – отметил Усс.

Китай может настаивать на том, что действующей российской власти для того, чтобы удержаться, придется оставить Украину как можно быстрее. Однако прислушаются ли в Кремле к этим "рекомендациям" Пекина – даже несмотря на зависимость России от Китая?

"Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к переговорам, несмотря на то, что она о них умоляет. Но россияне "умоляют" о прекращении боевых действий и при этом они возьмут все, что пожелают. Такая позиция не устраивает Украину и наших партнеров, и надеюсь, что Китай это также объяснит России", – подчеркнул Иван Усс.

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