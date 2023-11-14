Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс рассказал 24 Каналу, что Россия сама себя ставит в зависимость от Китая, когда отворачивается от Запада и переориентируется на Восток.
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Пекин сделал из Москвы своего вассала
В то же время, если Китай будет настаивать на том, что его не удовлетворяет война России против Украины, а также риторика Москвы даже о возможности использования ядерного оружия, то он может применить свои рычаги влияния.
Следует обратить внимание на то, что Россия минимизировала свои угрозы применить ядерное оружие. Ранее неоднократно появлялись утечки в СМИ, что Китай очень негативно относится даже к возможности использования ядерного оружия Россией. Это и касается возможностей провокации на Запорожской АЭС.
В значительной степени Китай как раз объяснял России, где пролегает опасная черта, которую не следует пересекать,
– объяснил главный консультант Национального института стратегических исследований.
Так же по поводу войны в Украине Си Цзиньпин будет разговаривать с Владимиром Путиным, мол, если он хочет остаться у власти, ему желательно покинуть территорию Украины и дальше говорить о компенсациях. В противном случае будет риск того, что эта война завершится сменой власти в России.
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Готова ли Россия к переговорам
"На самом деле Китаю не очень бы этого хотелось, исходя из тех отношений, которые у него есть с Россией. Ведь фактически Пекин сделал из Москвы своего вассала. А потому смена власти в Кремле может повлиять на отношения России с Китаем", – отметил Усс.
Китай может настаивать на том, что действующей российской власти для того, чтобы удержаться, придется оставить Украину как можно быстрее. Однако прислушаются ли в Кремле к этим "рекомендациям" Пекина – даже несмотря на зависимость России от Китая?
"Пока мы не видим никаких признаков того, что Россия готова к переговорам, несмотря на то, что она о них умоляет. Но россияне "умоляют" о прекращении боевых действий и при этом они возьмут все, что пожелают. Такая позиция не устраивает Украину и наших партнеров, и надеюсь, что Китай это также объяснит России", – подчеркнул Иван Усс.
Что известно о встрече Джозефа Байдена с Си Цзиньпином
- Лидеры США и Китая должны встретиться 15 ноября в Сан-Франциско во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
- Байден и Си Цзиньпин могут затронуть вопросы двусторонних отношений между странами и, в частности, непосредственного контакта между военными Соединенных Штатов и КНР. Также они обсудят глобальные и региональные проблемы.
- Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван впервые за 5 лет приехал в США. Он встретился с президентом Байденом и обсудили предстоящую встречу главы США с лидером Китая.
- Кроме того, Си Цзиньпин обратился в своем письме к Национальному комитету по американско-китайским отношениям со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Он указал на необходимость более стабильных двусторонних связей между Китаем и США, которые должны держаться на принципах "взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества".