Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Загородний – политолог. По его словам, Китай может таким образом дразнить США.
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Угроза развертывания мировой войны
Тарас Загородний объяснил, что о решении Китая точно станет известно всем.
Китай можно подозревать во всем, но то, что они не идиоты – это точно,
– подчеркнул он.
По его мнению, как только китайское оружие появится в России, украинская сторона сразу поймет это и почувствует на поле боя.
"Это означает расширение войны до уровня мировой, чего не хотят США и о чем четко и ясно предупреждали Китай", – подчеркнул политолог.
Впрочем, не стоит отвергать мнение о том, что Китай все же начал сотрудничество с Россией.
Тарас Загородний рассказал, будет ли поставлять Китай России оружие: смотрите видео
Решится ли Китай
Тарас Загородний объяснил, что нюанс может заключаться в сроках выполнения договоренностей.
Они могут дразнить в том числе США и Россию, но реально ничего могут не сделать, потому что их ситуация, которая есть, в принципе устраивает,
– убежден он.
По его словам, Китай, конечно, хочет, чтобы Россия одержала победу над Украиной, потому что это открыло бы ему путь к оккупации Тайваня. Впрочем, неизвестно, решится ли китайская власть на такой риск сейчас.
Ситуация вокруг Китая и Тайваня: последние новости
- КНР 10 апреля начала трехдневные военные учения вокруг Тайваня. Вооруженные силы Китая имитировали высокоточные удары по "ключевым целям" во второй день учений.
- Кроме того, Министерство обороны Тайваня заявило, что китайские военные учатся, как брать остров в окружение.
- В США заявили, что готовы отправить войска в Тайвань, если Китай все же предпримет попытки вторжения.