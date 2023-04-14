Об этом 24 Каналу рассказал Тарас Загородний – политолог. По его словам, Китай может таким образом дразнить США.

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Угроза развертывания мировой войны

Тарас Загородний объяснил, что о решении Китая точно станет известно всем.

Китай можно подозревать во всем, но то, что они не идиоты – это точно,

– подчеркнул он.

По его мнению, как только китайское оружие появится в России, украинская сторона сразу поймет это и почувствует на поле боя.

"Это означает расширение войны до уровня мировой, чего не хотят США и о чем четко и ясно предупреждали Китай", – подчеркнул политолог.

Впрочем, не стоит отвергать мнение о том, что Китай все же начал сотрудничество с Россией.

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Решится ли Китай

Тарас Загородний объяснил, что нюанс может заключаться в сроках выполнения договоренностей.

Они могут дразнить в том числе США и Россию, но реально ничего могут не сделать, потому что их ситуация, которая есть, в принципе устраивает,

– убежден он.

По его словам, Китай, конечно, хочет, чтобы Россия одержала победу над Украиной, потому что это открыло бы ему путь к оккупации Тайваня. Впрочем, неизвестно, решится ли китайская власть на такой риск сейчас.

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