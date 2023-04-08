Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что США могут направить войска на Тайвань, если Китай атакует остров.
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США могут ввести войска на Тайвань в случае вторжения
Маккол убежден, что США обязаны помочь Тайваню в случае вторжения КНР. Он считает, что американский народ поддержит отправку войск, а Конгресс последует за ним.
Если бы коммунистический Китай вторгся на Тайвань, это, безусловно, было бы на столе переговоров и обсуждалось бы Конгрессом и американским народом.
– сказал он.
Очевидно, что этот потенциальный шаг разительно контрастировал бы с войной в Украине – США отправили Киеву оружие на миллиарды долларов, однако отказались послать войска.
На что Маккол сразу объяснил, что ни Киев, ни Тайбэй не являются формальными союзниками Америки, однако у США есть "Закон об отношениях с Тайванем", призванный "помогать поддерживать мир, безопасность и стабильность в западной части Тихого океана".
Китай может вторгнуться на Тайвань до 2027 года
- Китай рассматривает Тайвань как свою отколовшуюся провинцию и намекает на то, что может ввести туда войска. Военные лидеры США заявили, что Пекин может вторгнуться на Тайвань до 2027 года, хотя командующий военно-морскими операциями адмирал Майк Гилдей считает, что нападение может произойти в любое время.
- 8 апреля 2023 года китайские военные начали учения, как брать Тайвань в окружение. В этот день в Тайваньском проливе зафиксировали 42 истребителя китайской армии и 8 кораблей. 29 из обнаруженных самолетов пересекли северную, центральную и южную срединную линию Тайваньского пролива и вошли в зону идентификации ПВО Тайваня.
- В последние годы Китай быстро наращивал свои военные и глобальные амбиции, оказывая давление на Тайвань. Так что поддержка США демократического острова возросла.