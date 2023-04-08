Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол заявил, что США могут направить войска на Тайвань, если Китай атакует остров.

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США могут ввести войска на Тайвань в случае вторжения

Маккол убежден, что США обязаны помочь Тайваню в случае вторжения КНР. Он считает, что американский народ поддержит отправку войск, а Конгресс последует за ним.

Если бы коммунистический Китай вторгся на Тайвань, это, безусловно, было бы на столе переговоров и обсуждалось бы Конгрессом и американским народом.

– сказал он.

Очевидно, что этот потенциальный шаг разительно контрастировал бы с войной в Украине – США отправили Киеву оружие на миллиарды долларов, однако отказались послать войска.

На что Маккол сразу объяснил, что ни Киев, ни Тайбэй не являются формальными союзниками Америки, однако у США есть "Закон об отношениях с Тайванем", призванный "помогать поддерживать мир, безопасность и стабильность в западной части Тихого океана".

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