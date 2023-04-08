Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що США можуть направити війська у Тайвань, якщо Китай атакує острів.
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США можуть ввести війська в Тайвань у випадку вторгнення
Маккол переконаний, що США зобов'язані допомогти Тайваню у випадку вторгнення КНР. Він вважає, що американський народ підтримає надсилання військ, а Конгрес піде за ним.
Якби комуністичний Китай вторгся на Тайвань, це, безумовно, було б на столі переговорів і обговорювалося б Конгресом та американським народом,
– сказав він.
Очевидно, що цей потенційний крок разюче контрастував би з війною в Україні – США відправили Києву зброю на мільярди доларів, проте відмовилися послати війська.
На що Маккол одразу пояснив, що ні Київ, ні Тайбей не є формальними союзниками Америки, проте США мають "Закон про відносини з Тайванем", покликаний "допомагати підтримувати мир, безпеку і стабільність у західній частині Тихого океану".
Китай може вторгнутися у Тайвань до 2027 року
- Китай розглядає Тайвань як свою провінцію, яка відкололася й натякає на те, що може ввести туди війська. Військові лідери США заявили, що Пекін може вторгнутися на Тайвань до 2027 року, хоча командувач військово-морськими операціями адмірал Майк Гілдей вважає, що напад може статися в будь-який час.
- 8 квітня 2023 року китайські військові розпочали навчання, як брати Тайвань в оточення. Цього дня у Тайванській протоці зафіксували 42 винищувачі китайської армії та 8 кораблів. 29 із виявлених літаків перетнули північну, центральну та південну серединну лінію Тайванської протоки й увійшли в зону ідентифікації ППО Тайваню.
- Останні роки Китай швидко нарощував свої військові та глобальні амбіції, здійснюючи тиск Тайвань. Тож підтримка США демократичного острова зросла.