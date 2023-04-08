Голова комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол заявив, що США можуть направити війська у Тайвань, якщо Китай атакує острів.

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США можуть ввести війська в Тайвань у випадку вторгнення

Маккол переконаний, що США зобов'язані допомогти Тайваню у випадку вторгнення КНР. Він вважає, що американський народ підтримає надсилання військ, а Конгрес піде за ним.

Якби комуністичний Китай вторгся на Тайвань, це, безумовно, було б на столі переговорів і обговорювалося б Конгресом та американським народом,

– сказав він.

Очевидно, що цей потенційний крок разюче контрастував би з війною в Україні – США відправили Києву зброю на мільярди доларів, проте відмовилися послати війська.

На що Маккол одразу пояснив, що ні Київ, ні Тайбей не є формальними союзниками Америки, проте США мають "Закон про відносини з Тайванем", покликаний "допомагати підтримувати мир, безпеку і стабільність у західній частині Тихого океану".

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