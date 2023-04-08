Міністерство оборони Тайваню повідомило, що Національно-визвольна армія Китаю 8 квітня розпочала навчання по оточенню Тайваню.
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Китай розпочав навчання довкола Тайваню
Східне командування НВАК оголосило про початок навчань й патрулювання з бойовою готовністю. Вони триватимуть 3 дні.
Східне командування Національно-визвольної армії Китаю оголосило про початок патрулювання з бойовою готовністю та проведення спільних навчань по оточенню Тайваню,
– повідомило Міністерство оборони Тайваню.
У відомстві додали, що уважно слідкуватимуть за ситуацією і вживатимуть відповідних заходів для захисту своєї країни.
Китайські винищувачі зайшли в зону ППО
Пізніше у Тайванській протоці зафіксували 42 винищувачі китайської армії та 8 кораблів. 29 із виявлених літаків перетнули північну, центральну та південну серединну лінію Тайванської протоки й увійшли в зону ідентифікації ППО Тайваню.
Ми засуджуємо такий нераціональний акт, який поставив під загрозу регіональну безпеку та стабільність,
– додали у Міноборони Тайваню.
Сили Тайваню вже доручили авіації, суднам ВМС і ракетним системам наземного базування реагувати на ймовірні дії агресії.
Згодом високопоставлений тайванський чиновник, знайомий із плануванням безпеки в регіоні, повідомив Reuters, що літаки лише ненадовго перетнув серединну лінію, а кораблі вже повернули назад, на відміну від серпня, коли судна обох військово-морських сил вступили в бій.
Що передувало
- 6 квітня президентка Тайваню Цай Інвень зустрілася зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті. Комітет із закордонних справ Всекитайських зборів народних представників назвав візит Цай Інвень до США "переходом "червоних ліній", мовляв "у світі є лише один Китай, а Тайвань є невіддільною частиною території Китаю".
- 7 квітня Китай запровадив додаткові санкції проти тайванських і американських осіб.
- Тим часом МЗС Тайваню заявило, що Китай не має права "втручатися", коли мовиться про закордонні поїздки, а їхні санкції не матимуть жодного впливу.