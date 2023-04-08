Министерство обороны Тайваня сообщило, что Национально-освободительная армия Китая 8 апреля начала обучение по окружению Тайваня.
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Китай начал обучение вокруг Тайваня
Восточное командование НОАК объявило о начале учений и патрулировании с боевой готовностью. Они продлятся 3 дня.
Восточное командование Национально-освободительной армии Китая объявило о начале патрулирования с боевой готовностью и проведении совместных учений по окружению Тайваня,
– сообщило Министерство обороны Тайваня.
В ведомстве добавили, что будут внимательно следить за ситуацией и будут принимать соответствующие меры по защите своей страны.
Китайские истребители вошли в зону ПВО
Позже в Тайванском проливе зафиксировали 42 истребителя китайской армии и 8 кораблей. 29 из обнаруженных самолетов пересекли северную, центральную и южную срединную линию Тайваньского пролива и вошли в зону идентификации ПВО Тайваня.
Мы осуждаем такой нерациональный акт, поставивший под угрозу региональную безопасность и стабильность,
– добавили в Минобороны Тайвань.
Силы Тайваня уже поручили авиации, судам ВМС и ракетным системам наземного базирования реагировать на возможные действия агрессии.
Позже высокопоставленный тайваньский чиновник, знакомый с планированием безопасности в регионе, сообщил Reuters, что самолеты лишь ненадолго пересекли серединную линию, а корабли уже вернулись назад, в отличие от августа, когда суда обеих военно-морских сил вступили в бой.
Что предшествовало
- 6 апреля президент Тайваня Цай Инвэнь встретилась со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. Комитет по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей назвал визит Цай Инвэнь в США "переходом "красных линий", мол "в мире есть только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая".
- 7 апреля Китай ввел дополнительные санкции против тайваньских и американских лиц.
- Между тем МИД Тайваня заявило, что Китай не имеет права "вмешиваться", когда говорится о заграничных поездках, а их санкции не будут иметь никакого влияния.