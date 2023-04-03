Про це в ефірі 24 Каналу заявив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. З його слів, Китай хоче допомагати Росії, не потрапляючи підсанкції та водночас заробляючи гроші з Заходу.

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Китай вчиться на помилках Росії

Аналітик відзначає, що натомість Захід постійно демонструє Китаю, що дотримуватися такої позиції неможливо. Тож Пекіну доведеться робити вибір – між тим, що він має та хоче робити.

Ми розуміємо, що позиція України така, яка перебуває в межах усіх західних потуг. Тобто, ми маємо діяти спільно й разом. Я думаю, це правильна позиція,

– підкреслив Артур Харитонов.

Він також погодився з думкою, що Китаю вигідна слабка Росія. Мовляв, тоді він може "викачувати" з неї абсолютно все, доводячи до "непритомного" стану.

"Китай не планує її окуповувати та колонізовувати в прямому сенсі, але він її економічно та фінансово вже підкорив і підкорюватиме далі. Усе, що існує в Росії нині, зокрема гроші на війну, існують завдяки Китаю", – заявив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

Водночас він наголосив, що для Китаю вигідно мати Росію як суцільну державу, а між тим ще й вчитися на російських помилках. Їх Пекін вивчає, споглядаючи на російську війну в Україні.

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Співрозмовник переконаний, що Китай є абсолютним однодумцем росіян. Тому вони й залишаються спільниками.

У побудованій Китаєм кон'юнктурі, де існує він, Москва, Іран і всі їхні сателіти, вони ж заявляють, що з ними "левова частка світу". Час від часу вони ще записують туди Індію, але це дуже зухвалий крок, адже Індія не вважає себе на боці Китаю,

– наголошує Артур Харитонов.

За його словами, лідери цього авторитарного світу протиставляють його ліберально-демократичному порядку й хочуть з ним боротися всіма можливими способами.

"Китай все ще залежть від торгівлі з Заходом, і це все ще стримує його від певних дій. Та це лише питання часу, коли він буде готовий відступитися від певних бенефіцій до збільшення агресії", – заявив фахівець.

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