Как пишет Reuters, вооруженные силы Китая имитировали удары по «ключевым целям» Тайваня во время второго дня учений вокруг острова. Министерство обороны Тайваня сообщило о многочисленных вылетах китайской авиации.
Смотрите также Вопрос отложен во времени: политолог прокомментировал военные учения Китая у Тайваня
Имитационные удары Китая на острове Тайвань
Китайское государственное телевидение сообщило, что патрулирование и обучение боевой готовности вокруг Тайваня продолжаются.
Во второй день учений несколько типов подразделений КНР совершили "имитационные совместные высокоточные удары по ключевым целям" на острове Тайвань и окрестных морских акваториях и "продолжают поддерживать наступательную позицию вокруг острова".
Министерство обороны Тайваня около 6 утра по местному времени зафиксировало 71 самолет Народно-освободительной армии Китая и 9 судов китайского флота.
45 из обнаруженных самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива – неофициальной границы между сторонами – и вошли в юго-западную зону противовоздушной обороны Тайваня.
В Тайване заявили, что следят за самолетами, судами и ракетными системами наземного базирования Китая, чтобы реагировать на эти действия.
Что известно об обучении Китая
- Напомним, что Китай начал трехдневные военные учения с окружения Тайваня, который считает своей территорией, спустя несколько часов после возвращения президентки Тайваня Цай Инвэнь из США.
- Министерство обороны Тайваня сообщило, что Национально-освободительная армия Китая начала учебу по окружению Тайваня. В ведомстве добавили, что будут внимательно следить за ситуацией и будут принимать соответствующие меры по защите своей страны.