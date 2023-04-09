Об этом 24 Каналу заявил политолог-международник Максим Яли. По его словам, прошли промежуточные выборы в Конгресс США, а лидер КНР Си Цзиньпин также переизбрался. Отметим, что ныне учения китайской армии по окружению Тайваня будут длиться 3 дня.

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"Это обострение было из-за выборов. Они прошли и этот вопрос перенесся на 2027 год, когда будут следующие выборы прежде всего в Китае. И будет уже вопрос – будет ли переизбираться Си Цзиньпин на новый срок", – заявил он.

Подготовка продолжается

Яли заметил, что в прошлом году все обошлось. В настоящее время идет активная подготовка всех сторон.

"И мы это видим из этих тренировок военных, которые проходят вокруг Тайваня. Китай очень тщательно следит за войной в Украине", – подчеркнул он.

По его мнению, в прошлом году КНР не напала на Тайвань, ведь на нее повлияла и неудача Владимира Путина в войне России против Украины.

Они поняли, учитывая, что вооружение в Тайване уже было огромным, в частности, самолеты. И это остров – есть определенные сложности в его захвате и отсутствие боевого опыта у китайской армии,

– сказал политолог-международник.

Все это и стало значимыми факторами. Максим Яли уверен, что введенные против россиян санкции 100% были бы введены против Китая.

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США дали гарантии

Конгрессмен Майкл Маккол заявил, что в случае вторжения Китая на Тайвань США отправит свои войска в защиту острова. Но это, по мнению политолога-международника, безусловно политическое заявление.

"Мы должны вспомнить то, что президент США Джо Байден во время своего турне в Южную Корею и Японию также заявил, что, если не дай Бог Китай нападет, США также вмешаются и помогут Тайваню", – отметил он.

Яли считает, что в этом заявлении Маккола особой новости нет. К тому же Тайвань и США имеют совсем другой уровень отношений.

"И главное, что Тайвань имеет гарантии военной помощи в случае военной агрессии против него со стороны любого государства. США так в лице Джо Байдена подтвердили еще в прошлом году, что эти обязательства будут выполнены", – подытожил Яли.

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