Про це 24 Каналу розповів Тарас Загородній – політолог. За його словами, Китай може у такий спосіб дражнити США.
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Загроза розгортання світової війни
Тарас Загородній пояснив, що про рішення Китаю точно стане відомо всім.
Китай можна підозрювати у всьому, але те, що вони не ідіоти – це точно,
– наголосив він.
На його думку, як тільки китайська зброя з'явиться в Росії, українська сторона відразу це зрозуміє та відчує на полі бою.
"Це означатиме розширення війни до рівня світової, чого не хочуть США і про що чітко та ясно попереджали Китай", – підкреслив політолог.
Втім, не варто відхиляти думку про те, що все ж Китай розпочав співпрацю із Росією.
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Чи наважиться Китай
Тарас Загородній пояснив, що нюанс може полягати термінах виконання домовленостей.
Вони можуть дражнити в тому числі США й Росію, але реально нічого можуть не зробити, тому що їх ситуація, яка є, в принципі влаштовує,
– переконаний він.
За його словами, Китай, звісно, хоче, щоб Росія здобула перемогу над Україною, тому що б це відкрило йому шлях до окупації Тайваню. Втім, невідомо, чи зважиться китайська влада на такий ризик зараз.
Ситуація навколо Китаю і Тайваню: останні новини
- КНР 10 квітня розпочала триденні військові навчання навколо Тайваню. Збройні сили Китаю імітували високоточні удари по "ключових цілях" під час другого дня навчань.
- Крім того, Міністерство оборони Тайваню заявило, що китайські військові вчаться, як брати острів в оточення.
- У США заявили, що готові відправити війська у Тайвань, якщо Китай все ж зробить спроби вторгнення.