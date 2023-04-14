Про це 24 Каналу розповів Тарас Загородній – політолог. За його словами, Китай може у такий спосіб дражнити США.

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Загроза розгортання світової війни

Тарас Загородній пояснив, що про рішення Китаю точно стане відомо всім.

Китай можна підозрювати у всьому, але те, що вони не ідіоти – це точно,

– наголосив він.

На його думку, як тільки китайська зброя з'явиться в Росії, українська сторона відразу це зрозуміє та відчує на полі бою.

"Це означатиме розширення війни до рівня світової, чого не хочуть США і про що чітко та ясно попереджали Китай", – підкреслив політолог.

Втім, не варто відхиляти думку про те, що все ж Китай розпочав співпрацю із Росією.

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Чи наважиться Китай

Тарас Загородній пояснив, що нюанс може полягати термінах виконання домовленостей.

Вони можуть дражнити в тому числі США й Росію, але реально нічого можуть не зробити, тому що їх ситуація, яка є, в принципі влаштовує,

– переконаний він.

За його словами, Китай, звісно, хоче, щоб Росія здобула перемогу над Україною, тому що б це відкрило йому шлях до окупації Тайваню. Втім, невідомо, чи зважиться китайська влада на такий ризик зараз.

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