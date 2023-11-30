Вечір 29 листопада теж був повний сюрпризів для росіян. Місцеві пабліки писали, що близько 18:00 Україна нібито вдарила по складу "Шахедів", які окупанти називають" Геранью-2".

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"Приліт" по складу ударних безпілотників

Так, російські телеграм-канали зазначають, що у Брянську кілька груп українських безпілотників атакували склад "Шахедів". Зокрема, місцеві жителі повідомляли, що чули вибухи поблизу телецентру. Вони були настільки потужними, що змусили здригатися стіни приватних будинків.

Моніторингові канали також заявляли, що у районі, де було гучно, пропало радіо та припинив працювати Ростелеком.

Крім того, окупанти бідкалися, що у Росії добре захищена силами "ПВО" лише столиця.

Слід зазначити, що влада не коментувала інформацію щодо "прильоту" по складу "Шахедів".

У Брянську було гучно: відео соцмережі

Водночас зранку російське Міноборони повідомило, що вночі "ПВО" збила ворожий безпілотник над територію Бєлгородської області.

У Збройних силах підтвердили, що 28 листопада ударили по нараді окупантів у Херсонській області. Російські військові саме засідали у будівлі у селі Ювілейне, як до них несподівно завітала "бавовна". Відомо, що п'ять високопосадовців після зустрічі із нею опинилися на концерті Кобзона.

Наші захисники уточнили, що завдати успішного удару по окупантах вдалося завдяки інформації, наданій небайдужими громадянами.

У Росії цей випадок теж не залишили без коментарів. Там заявили, що обстрілу зазнала будівля ОМВС Росії "Новокаховський", атаковані окупанти були поліцейськими. Вони зазнали тяжких поранень та були госпіталізовані.

Зверніть увагу! Нещодавно ЗМІ опублікували докази ще однієї ганебної втрати росіян. Тоді у ніч проти 16 листопада лунали вибухи на території військової частини поблизу селища Котлубань, що у Волгоградській області. У ГУР не сказали, чи ця "бавовна" – справа рук української розвідки, однак наголосили, що окупанти позбулися ще одного арсеналу зброї. На супутникових знімках за 11 листопада видно, що на території військового об'єкту будівля зі складом зброї та боєприпасів ще стоїть, а після 24 листопада її вже немає.