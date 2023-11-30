Вечер 29 ноября тоже был полон сюрпризов для россиян. Местные паблики писали, что около 18:00 Украина якобы ударила по складу "Шахедов", которые оккупанты называют "Геранью-2".

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"Прилет" по складу ударных беспилотников

Да, российские телеграмм-каналы отмечают, что в Брянске несколько групп украинских беспилотников атаковали склад "Шахедов". В частности, местные жители сообщали, что слышали взрывы вблизи телецентра. Они были настолько мощными, что заставили содрогаться стены частных домов.

Мониторинговые каналы также заявляли, что в районе, где было громко, пропало радио и прекратил работу Ростелеком.

Кроме того, оккупанты жаловались, что в России хорошо защищена силами "ПВО" только столица.

Следует отметить, что власти не комментировали информацию о "прилете" по складу "Шахедов".

В Брянске было громко: видео соцсети

В то же время утром российское Минобороны сообщило, что ночью "ПВО" сбила вражеский беспилотник над территорией Белгородской области.

В Вооруженных силах подтвердили, что 28 ноября ударили по совещанию оккупантов в Херсонской области. Российские военные как раз заседали в здании в селе Юбилейное, как к ним неожиданно пришел "хлопок". Известно, что пять чиновников после встречи с ней оказались на концерте Кобзона.

Наши защитники уточнили, что нанести успешный удар по оккупантам удалось благодаря информации, предоставленной неравнодушными гражданами.

В России этот случай тоже не оставили без комментариев. Там заявили, что обстрел подвергся зданию ОМВД России "Новокаховский", атакованные оккупанты были полицейскими. Они получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

Обратите внимание! Недавно СМИ опубликовали доказательства еще одной позорной потери россиян. Тогда в ночь на 16 ноября раздавались взрывы на территории воинской части вблизи поселка Котлубань, расположенной в Волгоградской области. В ГУР не сказали, ли этот "хлопок" – дело рук украинской разведки, однако отметили, что оккупанты лишились еще одного арсенала оружия. На спутниковых снимках за 11 ноября видно, что на территории военного объекта здание с складом оружия и боеприпасов еще стоит, а после 24 ноября его уже нет.