О пожаре в Москве рассказывают местные паблики в телеграме, а также российские СМИ. Также выкладывают видео, на которых можно увидеть масштабы возгораний.

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Густой дым поднимается в небо

О том, что загорелся пожар на заводе в Москве, стало известно около 23:00. Говорят, что пламя охватило здание завода на Открытом шоссе около 22:15. Очевидцы рассказывают, что пламя очень быстро распространяется.

Масштабный пожар горит на заводе специализированных автомобилей в Москве: смотрите видео

Также известно, что на месте работают сразу несколько пожарных расчетов. Говорят, пламя охватило 500 квадратных метров. А самому пожару уже присвоили второй ранг сложности.

Пожар на заводе сопровождается взрывами: смотрите видео

В сеть активно выкладывают ролики, снятые с соседних домов. На них видно и то, как спецтехника кружит вокруг завода, и сам пожар. А еще можно услышать звуки взрывов.

2 декабря взрывы слышали в Краснодаре

2 декабря российские телеграм-каналы изобиловали сообщениями. В них говорилось, что около 17:30 в небе над несколькими районами Краснодара зафиксировали "нечто". После этого местные жители слышали звуки взрывов.

По данным информационных помоек, жители трех районов Краснодара были особенно встревожены. Речь идет о Юбилейном, Фестивальном, а также Прикубанке. В то же время, по словам пропагандистов, в регионе якобы работала "ПВО".

Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе. Могу заверить – Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой,

– утверждает мэр российского города Евгений Наумов и отмечает "оперативность" работы ПВО.

Впоследствии российское минобороны отчиталось. Оно заверило, что около 18:00 над акваторией Азовского моря якобы уничтожили сразу две переоборудованные зенитные ракеты С-200. В Кремле пишут, что это была атака на определенные объекты на территории страны-агрессора.

Также в сеть выложили видео и фото. Они говорят о том, что над Краснодаром действительно были какие-то воздушные цели. Один из россиян на видео жаловался на "вспышки в небе".