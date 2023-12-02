В субботу, 2 декабря, около 17:30 российские телеграм-каналы сообщили о том, что в небе над несколькими районами Краснодара "что-то" зафиксировали в небе, а затем местные жители слышали взрывы. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Краснодаре

Информационные помойки отмечают, что жители трех районов Краснодара были особенно встревожены: Юбилейного, Фестивального, Прикубанки. В то же время, пропагандисты начали сразу писать о работе систем так называемой "противовоздушной обороны" России.

Мы получили ряд сообщений о двух вспышках в небе. Могу заверить – Краснодар и Краснодарский край под надежной защитой,

– утверждает мэр российского города Евгений Наумов и отмечает "оперативность" работы ПВО.

Через некоторое время минобороны вражеского государства заявило, что над акваторией Азовского моря около 18:00 якобы уничтожены две переоборудованные зенитные ракеты С-200. В Кремле утверждают, что это была атака на некоторые объекты на территории России.

Кроме того, в сети появляются фото и видео, подтверждающие, что в небе над Краснодаром действительно были воздушные цели. На одном из роликов слышно: россиянин изрядно жалуется из-за "вспышек в небе".

В Краснодаре в небе "что-то летало" / Фото из телеграм-каналов

Ракеты якобы атаковали Краснодар: смотрите видео с телеграм-каналов

У россиян все больше проблем

В ночь на 30 ноября в Бурятии было громко на Байкало-Амурской магистрали. Впоследствии 24 Канала стало известно, что Служба безопасности подорвала Северномойский тоннель имени Бессолова. Это важнейший путь железнодорожного сообщения между Россией и Китаем. Его Кремль использовал, в частности, для военных целей. Движение путями было парализовано.

В то же время Брянск в эти дни атаковали беспилотники – они целились в склад "Шахедов", которые враг использует против нашего государства. Местные жители сообщали, что слышали взрывы вблизи телецентра. В то же время "неизвестные дроны" заставили работать дырявую российскую ПВО в Белгородской области.