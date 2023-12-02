У суботу, 2 грудня, близько 17:30 російські телеграм-канали повідомили про те, що в небі над декількома районами Краснодара "щось" зафіксували в небі, а потім місцеві жителі чули вибухи. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Краснодарі

Інформаційні помийки зазначають, що жителі таких трьох районів Краснодара були особливо стривожені: Ювілейного, Фестивального, Прикубанки. Водночас пропагандисти почали одразу ж писати про роботу систем так званої "протиповітряної оборони" Росії.

Ми отримали низку повідомлень про два спалахи в небі. Можу запевнити – Краснодар та Краснодарський край під надійним захистом,

— стверджує мер російського міста Євген Наумов та наголошує на "оперативності" роботи ППО.

Через певний час міноборони ворожої держави заявило, над акваторією Азовського моря близько 18:00 нібито знищили дві переобладнані зенітні ракети С-200. У Кремлі стверджують, що це була атака на певні об'єкти на території Росії.

Окрім того, у мережі з'являються фото й відео, які підтверджують, що в небі над Краснодаром справді були повітряні цілі. На одному з роликів чути: росіянин неабияк бідкається через "спалахи в небі".

У Краснодарі в небі "щось літало" / Фото з телеграм-каналів

Ракети нібито атакували Краснодар: дивіться відео з телеграм-каналів

У росіян все більше проблем

У ніч проти 30 листопада у Бурятії було гучно на Байкало-Амурській магістралі. Згодом 24 Каналу стало відомо, що Служба безпеки підірвала Північномуйський тунель імені Бессолова. Це найважливіший шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. Його Кремль використовував, зокрема, для військових цілей. Рух коліями було паралізовано.

Водночас Брянськ цими днями атакували безпілотники – вони цілились у склад "Шахедів", які ворог використовує проти нашої держави. Місцеві жителі повідомляли, що чули вибухи поблизу телецентру. У той самий час "невідомі дрони" змусили працювати діряву російську ППО у Бєлгородській області.