Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зауважив, що це далеко не перша депортація місцевих.

До теми Намагалися вивести всіх, – Соболевський сказав, як росіяни викрадали дітей з Херсонщини

Чергова хвиля депортації

Сергій Хлань зазначив, що на узбережжі лівого берега Херсонщини розташовані досить великі населені пункти: Каховка, Нова Каховка, Олешки, Гола Пристань. Звідти окупанти ще рік тому оголосили примусову евакуацію.

Навіть залякували людей, вивозили. Розказували про Краснодарський край, а люди опинялися далеко за Уралом, шукали шляхи, як повернутися назад. Розказували про житлові сертифікати. Навіть цілий бізнес з'явився на окупованих територіях щодо отримання та продажу цих житлових сертифікатів,

– сказав він.

З'явилися перекупи житлових сертифікатів, навіть міняли свої квартири. У результаті люди, які погодились на депортацію у Росію, виявились обманутими. Тепер вивезені українці не знають, як виїхати з країни-агресорки.

"Ці розповіді стосуються і дітей, зокрема. В окупантів здебільшого на меті стоїть не просто депортувати людей, а вивезти якнайбільше дітей, а фактично вкрасти. На сьогодні повідомляється, що вже понад 100 дітей незаконно вивезли з окупованої частини Херсонщини до Росії", – зауважив депутат.

Крім того, росіяни навіть демонстративно влаштовують всиновлення викрадених українських дітей.

Хлань про вивезення дітей: дивіться відео

Викрадення українських дітей: останнє