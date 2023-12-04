Про це 24 Каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зауважив, що це далеко не перша депортація місцевих.
До теми Намагалися вивести всіх, – Соболевський сказав, як росіяни викрадали дітей з Херсонщини
Чергова хвиля депортації
Сергій Хлань зазначив, що на узбережжі лівого берега Херсонщини розташовані досить великі населені пункти: Каховка, Нова Каховка, Олешки, Гола Пристань. Звідти окупанти ще рік тому оголосили примусову евакуацію.
Навіть залякували людей, вивозили. Розказували про Краснодарський край, а люди опинялися далеко за Уралом, шукали шляхи, як повернутися назад. Розказували про житлові сертифікати. Навіть цілий бізнес з'явився на окупованих територіях щодо отримання та продажу цих житлових сертифікатів,
– сказав він.
З'явилися перекупи житлових сертифікатів, навіть міняли свої квартири. У результаті люди, які погодились на депортацію у Росію, виявились обманутими. Тепер вивезені українці не знають, як виїхати з країни-агресорки.
"Ці розповіді стосуються і дітей, зокрема. В окупантів здебільшого на меті стоїть не просто депортувати людей, а вивезти якнайбільше дітей, а фактично вкрасти. На сьогодні повідомляється, що вже понад 100 дітей незаконно вивезли з окупованої частини Херсонщини до Росії", – зауважив депутат.
Крім того, росіяни навіть демонстративно влаштовують всиновлення викрадених українських дітей.
Хлань про вивезення дітей: дивіться відео
Викрадення українських дітей: останнє
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що росіяни викрадають дітей на окупованих територіях і вивозять їх у Росію. Тривають розслідування щодо цих злочинів. Проводять роботу з повернення цих дітей, зокрема, з допомогою міжнародних організацій.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що окупанти вперше змінили ім'я та прізвище викраденій з України дитині. 10-місячна Маргарита Прокопенко перебувала у дитячому будинку Херсона, коли місто було під окупацією. Дівчинку "удочерив" голова однієї з російських партій Сєргєй Миронов, змінив їй ім'я, прізвище та громадянство. З крихітки зробили "Маріну Міронову".
- Зауважимо, що у Єльському університеті визначили кількість дітей, яких Росія незаконно вивезла на територію Білорусі від початку повномасштабного вторгнення. За попередніми оцінками, мовиться про понад 2,4 тисячі неповнолітніх українців.