З крихітки зробили "Маріну Міронову". Лубінець розповів деталі.

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Нещодавно зі ЗМІ стало відомо, що Сергій Миронов – голова однієї з російських партій – та його дружина Інна Варламова "удочерили" дитину, яку вкрали з України. Маленька Маргарита перебувала у дитячому будинку Херсона у той час, коли місто було під окупацією.

Росіяни вивезли дівчинку на територію країни-терористки начебто для "обстежень і реабілітації". Згодом росЗМІ повідомили, що дівчинку "удочерили". Згодом їй змінили ім'я, прізвище та громадянство.

Медіа пишуть, що згодом дівчинці змінили ім'я й громадянство! Так, Маргарита стала "Мариною Міроновою"! Відомо також, що ймовірно спільно з дівчинкою забрали дворічного хлопчика Іллю Ващенка. Його доля наразі не відома,

– мовиться у повідомленні.

До Лубінця звернулася опікунка рідної сестри Маргарити. Жінка просила, аби їй допомогли відшукати дівчинку та посприяли в її удочерінні.

Росія коїть злочин

Лубінець нагадав, що так зване "усиновлення" українських дітей у Росії – незаконне. Росія намагається обійти закони й насильно дати українським дітям російське громадянство.

"Що теж є злочином! Нагадаю: примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу – це геноцид", – наголосив Лубінець.

Він зауважив, що це – підстава для нових ордерів.