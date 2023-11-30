Из крохи сделали "Марину Миронову". Лубинец рассказал детали.

Обратите внимание С приютами не возьмут: ЕС поставил Украине четкие требования

Недавно из СМИ стало известно, что Сергей Миронов – глава одной из российских партий – и его жена Инна Варламова "усыновили" ребенка, которого украли из Украины. Маленькая Маргарита находилась в детском доме Херсона, когда город был под оккупацией.

Россияне вывезли девочку на территорию страны-террориста якобы для "обследований и реабилитации". Впоследствии РосСМИ сообщили, что девочку "удочерили". Впоследствии ей сменили имя, фамилию и гражданство.

Медиа пишут, что впоследствии девочке сменили имя и гражданство! Да, Маргарита стала "Мариной Мироновой"! Известно также, что, вероятно, совместно с девочкой забрали двухлетнего мальчика Илью Ващенко. Его судьба пока не известна,

– говорится в сообщении.

К Лубинцу обратилась попечительница родной сестры Маргариты. Женщина просила, чтобы ей помогли найти девочку и помогли в ее удочерении.

Россия совершает преступление

Лубинец напомнил, что так называемое "усыновление" украинских детей в России – незаконно. Россия пытается обойти законы и насильно предоставить украинским детям российское гражданство.

"Что тоже преступление! Напомню: принудительное перемещение детей из одной этногруппы в другую – это геноцид", – подчеркнул Лубинец.

Он отметил, что это – основание для новых ордеров.