Местные жители в сети сообщали, что город якобы атаковали беспилотниками. Российские пропагандисты заявляли об успешной работе "пе-ве-о", но реальное положение вещей совсем другое.
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"Успешный огневой удар"
В Вооруженных Силах Украины подтвердили успешную отработку по нефтебазе российских военных во временно оккупированном Луганске.
Вчера 3 декабря 2023 года Силы обороны нанесли успешного огневого удара по нефтяно-смазочным складам, которые находятся в пределах временно оккупированного Луганска,
– говорится в сообщении.
Кроме того, в СтратКоме ВСУ также опубликовали часть карты, где расположена попавшая под удар нефтебаза оккупантов.
Оказавшаяся под ударом нефтебаза показали на карте / Фото СтратКом ВСУ
Попали в "нефтяное сердце"
Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что под ударом оказалось "нефтяное сердце" россиян во временно оккупированном Луганске. По его словам, теперь оккупанты не имеют в городе нефтебазы.
Лисогор уточнил, что неизвестный дрон обошел российскую защиту, все возможные средства радиоэлектронной борьбы и нанес удар.
"Неизвестный дрон обошел и все возможные средства радиоэлектронной борьбы и ударил в нефтяное сердце так называемой "ЛНР". Взорвалось громко, а пылало ярко. Потому что сначала услышали, проснувшись, а потом увидели это тысячи луганчан", – говорится в сообщении Лысогора.
В Алчевске также раздался мощный взрыв
Вечером 3 декабря в городе Алчевск Луганской области раздался мощный взрыв вблизи металлургического комбината. Местные жители заявляют, мол, кто-то совершил теракт, ведь при взрыве пострадали 6 человек. Впрочем, оккупационные власти утверждают, что произошел просто "инцидент".
Что произошло на самом деле в оккупированном Алчевске – точно неизвестно. Оккупанты скрывают детали инцидента и не сообщают, что могло стать причиной взрыва. Вместе с тем, в сети утверждают, что неизвестные бросили гранату на проходной Алчевского металлургического комбината. Другие же жители сообщают, что в районе предприятия обнаружили взрывное устройство.