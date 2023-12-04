Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире телемарафона, что прошедшая неделя, 27 ноября – 3 декабря, была чрезвычайно адской для врага. Ведь удалось ликвидировать вражеский штаб во временно оккупированном Токмаке во время заседания врагов, пишет 24 Канал.

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Кроме того, дальше была ликвидация вражеской техники поддержки, а именно топливозаправщиков и другой техники непосредственно во временно оккупированном Мелитополе, а также в селах вокруг него.

Что происходит во временно оккупированном Мелитополе

Также мы видим тенденцию, что каждую ночь жители временно оккупированного Мелитополя просыпаются от автоматных перестрелок, от автоматных очередей. Это таким образом не силы сопротивления уничтожают вражеские войска, а оккупанты начинают уничтожать друг друга,

– заявил Иван Федоров.

По словам городского головы, проблема становится больше во временной оккупации потому, что растет количество военных, которые расселены в квартиры и дома местные.

"Они часто под алкогольным, наркотическим опьянением. От этого просыпаются все дома", – заявил Федоров.

По его словам, буквально 3 декабря на улице Дружбы весь дом проснулся от того, что российский военный издевался над своей женой. Люди вызвали оккупационную "полицию", однако она ничего не смогла с ним поделать.

Иван Федоров рассказал, что российские захватчики также усиливают прессинг на находящихся во временной оккупации жителей. В частности, враг пытается национализировать все квартиры и дома.

К сожалению, даже если наши жители под давлением решают оформить вражеский паспорт, чтобы зарегистрировать на себя недвижимость, враг говорит: "Ваши квартиры национализированы". И вам нужно еще раз идти и доказывать, что это ваши квартиры и дома,

– заявил городской голова.

По его словам, гражданские украинцы на временно оккупированных территориях абсолютно не защищены. Они находят пути для выживания в ожидании ВСУ.

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