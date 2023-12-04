Пророссийские боевики остались без нефти. Неизвестный дрон не смогли зафиксировать ни средства ПВО, ни устройства радиоэлектронной борьбы.
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Взрыв был громким
Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор рассказал, что нефтебаза не выдержала атаки беспилотника. По его словам, попадание было в самое сердце нефтяной промышленности области.
Взорвалось громко, а пылало ярко. Тысячи луганчан сначала услышали это, а потом и увидели,
– говорится в сообщении.
Также Лысогор подчеркнул, что оккупанты все лучше понимают, что опасность может ждать их в тылу, ведь есть ВСУ.
Сгорела нефтебаза оккупантов: смотрите видео
Что происходит на оккупированной Луганской области
- На временно оккупированных территориях захватчикам напоминают, что им не рады. Так, в Луганской области взорвали автомобиль высокопоставленных чиновников "МВД ЛНР". Их госпитализировали. По имеющейся информации, произошло это на одном из блокпостов в Кременной. Там загорелся УАЗ "Патриот". За рулем автомобиля находился подполковник полиции Владимир Пахоленко. Он же – так называемый "заместитель начальника". С ним в транспортном средстве находился подполковник полиции Олег Шумилов – так называемый "замминистра".
- В Луганской области также действует движение сопротивления. Оккупанты постоянно сетуют на то, что "партизанщина идет полным ходом". Наши земляки от всего сердца угощают партизан пельменями с ядом и иглами, энергетиками с серой. Также одаривают взрывающимися зажигалками. Но это не все. Жалуются враги, что иногда целые семьи вместе с детьми бьют по позициям оккупантов, вооружившись легкими минометами.
- Во временно оккупированном Луганске пошел "на концерт Кобзона" бывший руководитель народной милиции Михаил Филипоненко. Российские оккупанты заявили о его "трагической гибели". Глава Луганской ОВА заявил, что в машине коллаборанта сработала взрывчатка. Украинский журналист Денис Казанский написал, что российский оккупант Егор Гузенко в своем телеграм-канале отметил, что коллаборанта Филипоненко могли взорвать свои.