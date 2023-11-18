В СМИ Astra пишут, что, предположительно, подорвали автомобиль с "временным исполняющим обязанности заместителя министра МВД по ЛНР", а также так называемым "заместителем начальника уголовного розыска МВД ЛНР".

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Загорелись на блокпосте

По имеющейся информации, произошло это на одном из блокпостов в Кременной. Там загорелся УАЗ "Патриот". За рулем автомобиля находился подполковник полиции Владимир Пахоленко. Он же – так называемый "заместитель начальника". С ним в транспортном средстве находился подполковник полиции Олег Шумилов – так называемый "замминистра".

Как отмечают журналисты, каждого госпитализировали в больницу. Известно, что у них – осколочные ранения. Также производится проверка.

Офицеров становится все меньше

Обратим внимание, что за последние две недели Россия потеряла 14 своих офицеров. А чаще в некрологах указывают, что ликвидировали их возле Авдеевки, которую враги изо всех сил пытаются захватить.

Российские СМИ отметили, что такие существенные потери среди высокопоставленных военнослужащих Москва несла разве что летом прошлого года. Тогда Украина стала получать от США HIMARS.

Журналисты предполагают, что на этот раз рост смертности среди российских офицеров частично связан с появлением на фронте ракет ATACMS.

А теперь перейдем к статистике потерь врага. Заметим, что она на ежедневной основе растет, а цифры впечатляют.

Скоро будет 320 тысяч ликвидированных оккупантов