О последних достижениях украинских воинов рассказал глава ОП Андрей Ермак.

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Защитники уничтожили очередной "Солнцепек"

Андрей Ермак отметил, что с помощью ОУВ "Херсон" нет еще одного российского "Солнцепека". При этом уничтожили эту РСЗО на левом берегу Днепра. которая сейчас оккупирована.

На кадрах видно, как дрон сбросил боеприпас прямо в цель и вражеская машина вспыхнула.

Левый берег Херсона. Был русский "Солнцепек", а теперь нет,
– отметил Ермак.

Наши защитники уничтожили "Солнцепек" на левом берегу: смотрите видео

Отметим, что российский "Солнцепек" стреляет зажигательными или термобарическими боеприпасами. Он предназначен для уничтожения живой силы выведения из строя легкобронированной техники, с легкостью разрушающей здания и сооружения. Уничтожение каждого такого РСЗО означает, что нашим защитникам станет гораздо проще оттеснять врага и меньше украинских домов будут разрушены.

Ситуация на левом берегу

  • 17 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что украинским защитникам удалось выбить оккупантов с занятых ими позиций на левом берегу Днепра и закрепиться там.
  • Владимир Зеленский подтвердил информацию и воинам за движение вперед. Попутно глава государства поделился фотографиями украинских воинов на левобережье Херсона.
  • В Генштабе сообщили, что в настоящее время цель – оттеснить россиян как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население Херсона и других населенных пунктов от постоянных вражеских обстрелов.
  • Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что на левом берегу проводится мощная работа, хотя ситуация осложнена из-за погодных условий.