О последних достижениях украинских воинов рассказал глава ОП Андрей Ермак.
Смотрите также Более полутысячи оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 18 ноября
Защитники уничтожили очередной "Солнцепек"
Андрей Ермак отметил, что с помощью ОУВ "Херсон" нет еще одного российского "Солнцепека". При этом уничтожили эту РСЗО на левом берегу Днепра. которая сейчас оккупирована.
На кадрах видно, как дрон сбросил боеприпас прямо в цель и вражеская машина вспыхнула.
Левый берег Херсона. Был русский "Солнцепек", а теперь нет,
– отметил Ермак.
Наши защитники уничтожили "Солнцепек" на левом берегу: смотрите видео
Отметим, что российский "Солнцепек" стреляет зажигательными или термобарическими боеприпасами. Он предназначен для уничтожения живой силы выведения из строя легкобронированной техники, с легкостью разрушающей здания и сооружения. Уничтожение каждого такого РСЗО означает, что нашим защитникам станет гораздо проще оттеснять врага и меньше украинских домов будут разрушены.
Ситуация на левом берегу
- 17 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что украинским защитникам удалось выбить оккупантов с занятых ими позиций на левом берегу Днепра и закрепиться там.
- Владимир Зеленский подтвердил информацию и воинам за движение вперед. Попутно глава государства поделился фотографиями украинских воинов на левобережье Херсона.
- В Генштабе сообщили, что в настоящее время цель – оттеснить россиян как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население Херсона и других населенных пунктов от постоянных вражеских обстрелов.
- Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что на левом берегу проводится мощная работа, хотя ситуация осложнена из-за погодных условий.