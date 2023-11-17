Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что на левобережье Херсонской области проводится мощная работа. Наша артиллерия и аэроразведка помогает украинским защитникам закрепляться там, передает 24 Канал.

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Что рассказала Гуменюк

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что россияне отслеживают в информационном пространстве все, что касается левого берега Херсонской области. По ее словам, в гибридной войне передача данных тоже очень важна.

То, что предшествовало нашему сообщению – это уничтожение врагом на оккупированной территории вышек мобильной связи. Уничтожение возможности у людей на ТОТ получать правдивую информацию. Именно поэтому мы определенное время разворачивали информационную кампанию и сейчас выходим уже на определенный открытый этап там, где можем говорить о тех мерах из сводок Генерального штаба,

– сказала она.

Гуменюк заявила, что работа Сил обороны усложнена из-за погодных условий. Речь идет не только о физическом продвижении, но и об аэроразведке. Она отметила, что сейчас у российских оккупантов нет возможности мощно использовать тактическую авиацию и выпускать более 70 – 80 КАБ в сутки. Поэтому наши защитники используют этот период, чтобы максимально надежно закрепить свои успехи.

Что этому предшествовало