Спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что на левобережье Херсонской области проводится мощная работа. Наша артиллерия и аэроразведка помогает украинским защитникам закрепляться там, передает 24 Канал.
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Что рассказала Гуменюк
Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга отметила, что россияне отслеживают в информационном пространстве все, что касается левого берега Херсонской области. По ее словам, в гибридной войне передача данных тоже очень важна.
То, что предшествовало нашему сообщению – это уничтожение врагом на оккупированной территории вышек мобильной связи. Уничтожение возможности у людей на ТОТ получать правдивую информацию. Именно поэтому мы определенное время разворачивали информационную кампанию и сейчас выходим уже на определенный открытый этап там, где можем говорить о тех мерах из сводок Генерального штаба,
– сказала она.
Гуменюк заявила, что работа Сил обороны усложнена из-за погодных условий. Речь идет не только о физическом продвижении, но и об аэроразведке. Она отметила, что сейчас у российских оккупантов нет возможности мощно использовать тактическую авиацию и выпускать более 70 – 80 КАБ в сутки. Поэтому наши защитники используют этот период, чтобы максимально надежно закрепить свои успехи.
Что этому предшествовало
- В пятницу, 17 ноября, Генштаб ВСУ сообщил, что нашим воинам удалось выбить оккупантов с занятых ими позиций на левом берегу Днепра и закрепиться там. Они хотят оттеснить россиян подальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданское население Херсона и других населенных пунктов от постоянных вражеских обстрелов.
- Владимир Зеленский подтвердил эту информацию и поблагодарил наших военных за движение вперед. Также президент Украины поделился фотографиями украинских воинов на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- Из-за этой операции российские захватчики потеряли много техники и личного состава. Известно, что Силы обороны ликвидировали 1 216 и ранили 2 217 оккупантов.