Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в етері телемарафону заявила, що на лівобережжі Херсонської області проводиться потужна робота. Наша артилерія та аеророзвідка допомагає українським захисникам закріплюватися там, передає 24 Канал.

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Що розповіла Гуменюк

Керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня зауважила, що росіяни відстежують в інформаційному просторі все, що стосується лівого берега Херсонської області. За її словами, у гібридній війні передача даних теж є дуже важливою.

Те, що передувало нашому повідомленню – це знищення ворогом на окупованій території вишок мобільного зв'язку. Знищення можливості у людей на ТОТ отримувати правдиву інформацію. Саме тому ми впродовж певного часу розгортали інформаційну кампанію і зараз виходимо вже на певний відкритий етап там, де можемо говорити про ті заходи зі зведення Генерального штабу,

– сказала вона.

Гуменюк заявила, що робота Сил оборони ускладнена через погодні умови. Мовиться не тільки про фізичне просування, а й про аеророзвідку. Вона зазначила, що зараз у російських окупантів немає можливості потужно використовувати тактичну авіацію та випускати понад 70 – 80 КАБ за добу. Тому наші захисники використовують цей період, щоб максимально надійно закріпити свої успіхи.

Що цьому передувало