Глава Луганской ОВА заявил, что в машине коллаборанта сработала взрывчатка. Кроме того, об этом российским пропагандистам рассказал его сын Иван, пишет 24 Канал.

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Что известно о гибели коллаборанта

Депутат так называемого "народного совета" псевдореспублики в Луганской области Юрий Юров заявил о гибели Михаила Филипоненко. Коллаборант был бывшим "начальником" так называемого "управления народной милиции" квазиреспублики в Луганской области.

Впоследствии сын коллаборанта Иван Филипоненко сказал, что в машине погибшего якобы сработало взрывное устройство. В результате взрыва Михаил Филипоненко получил травмы несовместимые с жизнью.



Захватчики написали о ликвидации Филипоненко / Скриншот из вражеского телеграм-канала

Филипоненко могли подорвать свои

Украинский журналист Денис Казанский написал, что российский оккупант Егор Гузенко в своем телеграм-канале отметил, что коллаборанта Филипоненко могли подорвать свои.

Характерно, что этих предателей вообще никому не жалко. Даже тем, кому они пошли служить,

– отметил Казанский.

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор отметил, что Филипоненко стал третьим за год ликвидированным коллаборантом. Чиновник уточнил, что автомобиль предателя взорвался утром 8 ноября во временно оккупированном Луганске.

Чиновник отметил, что во временно оккупированной Луганской области продолжается очередная волна зачистки находившихся у истоков создания так называемой "республики" в Луганской области. Первая началась с "загадочных" смертей 8 – 9 лет назад. Тогда коллаборанты делили сферы влияния.

Теперь ряды строителей "республики" чистят россияне. Был Корнет – исчез Корнет. Говорят, что жив, правда. Не понравился "прокурор" Горенко – что-то взорвалось в кабинете. Какие-то неприятности произошли в доме бывшего таможенника псевдореспублики Афанасьевского,

– отметил Артем Лысогор.

Глава ОВА отметил, что коллаборанты строили фундамент "народной республики", поэтому под фундаментом и останутся.

В Луганске взорвали Корнета: коротко