Глава Луганської ОВА заявив, що в машині колаборанта спрацювала вибухівка. Окрім того, про це російським пропагандистам розповів його син Іван, пише 24 Канал.

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Що відомо про загибель колаборанта

Депутат так званої "народної ради" псевдореспубліки у Луганській області Юрєй Юров заявив, що у Луганську загинув колишній "начальник" так званого управління "народної міліції" квазіреспубліки на Луганщині Михаїл Філіпоненко.

Згодом син колаборанта Іван Філіпоненко сказав, що в машині загиблого нібито спрацював вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху Михаїл Філіпоненко зазнав травм несумісних з життям.



Загарбники написали про ліквідацію Філіпоненка / Скриншот з ворожих телеграм-каналів

Філіпоненка могли підірвати свої

Український журналіст Денис Казанський написав, що російський окупант Єгор Гузенко у своєму телеграм-каналі зазначив, що колаборанта Філіпоненка могли підірвати свої.

Характерно, що цих зрадників взагалі нікому не шкода. Навіть тим, кому вони пішли служити,

– відзначив Казанський.

Глава Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор зазначив, що Філіпоненко став третім за рік.

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