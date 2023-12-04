Проросійські бойовики залишились без нафти. Невідомий дрон не змогли зафіксувати ні засоби ППО, ні пристрої радіоелектронної боротьби.

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Вибух був гучним

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор розповів, що нафтобаза не витримала атаки безпілотника. За його словами, влучання було у саме серце нафтової промисловості області.

Вибухнуло гучно, а палало яскраво. Тисячі луганчан спочатку почули це, а потім й побачили,

– мовиться в повідомленні.

Також Лисогор наголосив, що окупанти все краще розуміють, що небезпека може чекати їх у тилу, адже є ЗСУ.

Згоріла нафтобаза окупантів: дивіться відео

Що відбувається на окупованій Луганщині