Власне, на це загарбники і нарікають. Своїм пропагандистам вони бідкаються на активність українського партизанського руху на тимчасово окупованих територіях, зокрема, Луганщині. Стверджують, що "партизанщина йде повним ходом".

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Щедрість українців не знає меж

Власне, наші земляки від усього серця пригощають партизанів пельменями з отрутою та голками, енергетиками з сіркою. Також обдаровують запальничками, які вибухають. Але і це не все. Скаржаться вороги, що іноді цілі сім'ї разом із дітьми б'ють по позиціях окупантів, озброївшись легкими мінометами. Про все це розповів російський воєнкор Романов, який передав усі ті "звірства", з якими стикаються вороги у Кремінському районі Луганщини.

Власне, він виклав у мережу кілька скриншотів з листуванням. Його він вів з одним з окупантів, який нарікав на "гостинність" українців у Кремінському районі.

14.11.2023, Кремінський район, Луганська Народна Республіка, Росія. Бійці з місць пишуть. Хочеться зайвий раз нагадати про дотримання правил безпеки (зокрема й у частині харчування) у прифронтових районах,

– пише пропагандист.



Також ворогів отруюють алкоголем / Скриншот

Наші земляки не лише чекають на ЗСУ та повернення до України. Вони ще й дають ворогові добрячої прочуханки. Для цього використовують всі можливі для них засоби.

Мовиться про ті самі пельмені, як не з отрутою, то з голками. Причому їх продають у місцевих крамницях. Себто вороги навіть не підозрюють, що на них очікує пастка.



Ворог скаржиться на отруєні продукти / Скриншот

Але це ще не все. Якщо бракує ворогові бадьорості, то йому від щирого серця наллють розливні енергетики з сіркою. Правда, окупанти чомусь бідкаються. Кажуть, "роз'їдає шлунки", тож "люди з дірками їдуть на евакуацію".

Ясна річ, що вороги намагаються впоратися з проблемою. Для цього вилучають партії товару та навіть займаються тероризуванням продавців торгових точок. Але все це не приносить бажаних результатів, адже вороги продовжують травитися.

Але не їжею єдиною. Окупанти бідкаються також на запальнички, які вибухають. Ще їм не дають спокою одноразові сигарети, які з величезним задоволенням "самоліквідовуються" у загарбника у роті.

Воєнкорові окупант поскаржився ще на кілька випадків. Каже, що сімейні пари з дітьми проїжджали через блокпости. Після цього вони заїжджали у лісосмугу, звідки з легких мінометів ворог отримував "привіти". Ворога дивувало, що вони ризикують власними життями, щоб знищити загарбників.

Тут партизанщина повним ходом,

– продовжує нарікати окупант.



Вороги скаржаться на партизанщину / Скриншот

Цей пропагандист зауважив, що окупанти не гребують і отруєним алкоголем. Точніше, алкоголем, який виявився отруєним. Правда, не дуже на це скаржаться, щоб не бути покараними через пияцтво на фронті.

Не минулося і без закликів до вбивства українців. Пропагандист закликав квитатися з тими нашими земляками, які не раді ворогові на своїй землі.

"Чи слід залишати живими таких ось "диверсантів" у разі їх виявлення – залежить від обставин", – пише він.

Маємо надію, що його так званий "інформатор" уже долучився до "лав двохсотих". Та й самому воєнкору не довго залишилося, якщо продовжить у тому ж дусі закликати до знищення українців.