Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что происходит на оккупированной части Запорожской области. По его словам, главная проблема состоит в водоснабжении.
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Затруднения связаны с Каховской ГЭС, которую 6 июня 2023 года подорвали оккупанты. В результате этого преступления юг Запорожской области остался без нормальной воды.
По состоянию на сегодня и даже после деоккупации непонятно, как решить эту проблему. Других источников пресной воды нет в радиусе 200 или более километров. У нас было только Каховское водохранилище,
– объяснил Дудукалов.
Это основная проблема, влияющая и на сельскохозяйственную сферу, и на мелкий бизнес.
Загрязненные почвы
Территория, на которой ведут активные боевые действия, еще долго будет непригодной для выращивания сельскохозяйственных культур. В частности, из-за плотного заминирования – очистка от взрывоопасных предметов может длиться годами.
То, что кормило Запорожскую область в свое время, сегодня на 70% оккупировано, превращено в военный объект. Непонятно, когда эта земля будет заново кормить нас,
– констатировал Дудукалов.
Ситуация на оккупированных территориях: последние новости
- Учитывая потребность в возобновлении личного состава на фронте, российские оккупанты усилили мобилизационное давление на захваченных территориях. В частности, в Мелитополе на Запорожье начали ставить на учет несовершеннолетних.
- Кроме того, враг собирается снести все, что не успел разрушить в Мариуполе Донецкой области. Вместо частной застройки, среди которой много исторических построек, оккупанты хотят поставить многоэтажки, чтобы заработать на ипотеке.
- Тем временем на оккупированных территориях непрерывно цветет "хлопок". В частности, ночью 6 января в Кадиевке Луганской области попали по гостинице "Донбасс".