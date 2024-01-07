Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал 24 Каналу, что происходит на оккупированной части Запорожской области. По его словам, главная проблема состоит в водоснабжении.

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Затруднения связаны с Каховской ГЭС, которую 6 июня 2023 года подорвали оккупанты. В результате этого преступления юг Запорожской области остался без нормальной воды.

По состоянию на сегодня и даже после деоккупации непонятно, как решить эту проблему. Других источников пресной воды нет в радиусе 200 или более километров. У нас было только Каховское водохранилище,

– объяснил Дудукалов.

Это основная проблема, влияющая и на сельскохозяйственную сферу, и на мелкий бизнес.

Загрязненные почвы

Территория, на которой ведут активные боевые действия, еще долго будет непригодной для выращивания сельскохозяйственных культур. В частности, из-за плотного заминирования – очистка от взрывоопасных предметов может длиться годами.

То, что кормило Запорожскую область в свое время, сегодня на 70% оккупировано, превращено в военный объект. Непонятно, когда эта земля будет заново кормить нас,

– констатировал Дудукалов.

В Time написали, что Украина стала самой заминированной страной в мире. Чтобы полностью очистить территорию, понадобится 757 лет.

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