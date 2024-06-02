Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що росіяни продовжують штурми населених пунктів та намагаються зайти на краї сіл. Ворог постійно використовує керовані авіабомби.

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Російські штурми

За словами Плетенчука, ворог не зайняв населені пункти Кринки та Роботине. Вчора, 31 травня, ворог зменшив кількість штурмів на Кринки з 14 до 5. Морпіхам в населеному пункті вкрай важко, однак вони продовжують тримати оборону, враховуючи, що там не залишилось забудови, як і самого села.

Де розташовані Кринки та Роботине: дивіться на карті

Щодо Оріхівського напрямку, де є село Роботине, то цей населений пункт росіяни минулого тижня вже кілька разів "захоплювали ротом". Однак похизуватись звідти відеоматеріалами окупанти не можуть. Росіяни можуть закидати маленьку групу з прапором на крайню вулицю населеного пункту, де вони і залишаються.

Ситуація така, що росіяни намагаються зайти на околицю (Роботиного – 24 Канал), щоб закріпитись і померти. І так кожної доби,

– зауважив речник Сил оборони Півдня.

Також Пленетчук розповів, що ворог постійно застосовує керовані авіабомби, однак їх застосовують і ЗСУ. Це стосується контрбатарейної боротьби та застосування авіації.

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