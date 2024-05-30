Про це розповів речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук в етері телемарафону, інформує 24 Канал.
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"Маємо 19 спроб штурмів, що доволі багато. З них 12 – на Оріхівському напрямку. Це кілька населених пунктів. Найбільше – у районі Старомайорського. На Лівобережжі теж зафіксовано 7 спроб штурмів, з них один – на острів Нестрига, та 6 – на Кринки", – зазначив Плетенчук.
Спосіб впливати на геополітику
Плетенчук вважає, що загострення на лінії бойового зіткнення пов'язане підготовкою до Саміту миру, який відбудеться 15 – 16 червня у Швейцарії.
"Ворог деякий час акумулював свої сили для того, щоб вчергове здійснити ескалацію. Пов'язано це насамперед з тим, що триває підготовка до саміту миру. Це для росіян традиційний спосіб впливати в геополітиці", – додав представник ЗСУ.
Чому ворог не полишає острів
В ефірі телеканалу "Київ24" Плетенчук також пояснив, чому ворог не полишає спроб штурмів острова. Зокрема, він вказав на особливість розташування острова.
"Це невеличкі острівки, їх багато. Усюди є очерет, можна ховатися: він достатньо високий, там можна ховатися. І хоч через це, на острові важко закріпитися, окопатися, тим не менше, коли на подібні острови потрапляють, роблять схрони, залишають зброю, боєприпаси для наступних груп, або для того, аби утримувати позицію", – зазначив Плетенчук.
Речник уточнив, що для росіян цей острів – важлива позиція, адже це правий берег.
"Нестерига є частиною правого берега, тому що він розташований якраз за гирлом річки. Вони хочуть мати подібний плацдарм, щоб мати можливість оперативних дій", – додав Плетенчук.
Водночас він наголосив, що Сили оборони дають відсіч – як на на Лівому березі морські піхотинці продовжують відстоювати свої позиції, так і на островах.
Деокупація острова
- 28 квітня Силам оборони України звільнити від окупантів острів Нестрига на Херсонщині. Він розташований на річці Дніпро на південний захід від Херсона, між населеними пунктами Велетенське та тимчасово окупованою Старою Збур'ївкою.
- Контроль над островом вкрай важливий, адже тепер ворог не зможе наближатися до позицій українських захисників на цій ділянці фронту.